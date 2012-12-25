جدیت منطقه ویژه پارس برای احقاق حقوق و مطالبات کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح سه شنبه در نشست مشترک مدیران کار و خدمات اشتغال، حراست ارشد منطقه ویژه پارس و جمعی از مدیران بخش عسلویه و شهرستان کنگان اظهار داشت: توجه به حقوق کارگران و کارکنان یکی از اولویتهای ما است و این مهم را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت دفاع از حقوق کارگران، اضافه کرد: سازمان منطقه ویژه پارس در پیگیری حق و حقوق کارگران شاغل در این منطقه عظیم اقتصادی و انرژی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی اترژی پارس افزود: سال گذشته با برنامه‌ریزیهای صورت گرفته و برگزاری نشست‌های متعدد مدیریت‌های این سازمان و مسئولان بخش، شهرستان و استان توانستیم مطالبات بخش عظیمی از کارگران را از شرکت‌ها و افراد متخلف برگردانیم.

وی گفت: سعی ما بر این است تا در سه ماهه آخر سال جاری نیز روند بررسی و نظارت بر پرداخت حقوق کارگران در منطقه ویژه پارس با جدیت ادامه داشته باشد.

اجازه برهم‌زدن آرامش محیط کار را به سودجویان نمی‌دهیم

نصوری تصریح کرد: مدیریت‌های این سازمان با برگزاری جلسات مشترک و حضور در کمیسیون‌های کارگری بخش،شهرستان و استان همه مقدمات و شرایط را برای ایفای حق و حقوق این قشر زحمتکش فراهم خواهند ساخت و هرگز اجازه نمی‌دهند در نظام مقدس جمهوری اسلامی عده‌ای سودجود با برهم‌زدن نظم و آرامش محیط کار در چرخه اقتصاد کشور خللی وارد سازند.

وی تصریح کرد: کارگران در عرصه‌های مختلف نظام و انقلاب اسلامی آزمونهای خود را یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، آنها روزگاری در شکل‌گیری انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس در هشت سال دفاع مقدس و امروز در عرصه سازندگی، تولید و صنعت همواره سربلند بیرون آمده‌اند، از این رو بر همگان واجب است همواره پیگر محقق شدن حق و حقوق این قشر پرتلاش و متعهد باشند.

در این نشست مدیر کار و خدمات اشتغال و مدیر حراست ارشد منطقه ویژه پارس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای پیگیری مطالبات کارگران در پارس جنوبی ارائه کردند و مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی سازمان منطقه ویژه پارس با حضور پیمانکاران، نماینده کارگران و برخی دستگاه‌های نظارتی با هدف بررسی روند چگونگی پرداخت مطالبات کارگری در پارس جنوبی، به‌صورت هفتگی در منطقه ویژه پارس تشکیل شود.