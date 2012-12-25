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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

نصوری عنوان کرد:

جدیت منطقه ویژه پارس برای احقاق حقوق و مطالبات کارگران

جدیت منطقه ویژه پارس برای احقاق حقوق و مطالبات کارگران

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی اترژی پارس از جدیت این منطقه برای پیگیری مطالبات کارگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح سه شنبه در نشست مشترک مدیران کار و خدمات اشتغال، حراست ارشد منطقه ویژه پارس و جمعی از مدیران بخش عسلویه و شهرستان کنگان اظهار داشت: توجه به حقوق کارگران و کارکنان یکی از اولویتهای ما است و این مهم را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت دفاع از حقوق کارگران، اضافه کرد: سازمان منطقه ویژه پارس در پیگیری حق و حقوق کارگران شاغل در این منطقه عظیم اقتصادی و انرژی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی اترژی پارس افزود: سال گذشته با برنامه‌ریزیهای صورت گرفته و برگزاری نشست‌های متعدد مدیریت‌های این سازمان و مسئولان بخش، شهرستان و استان توانستیم مطالبات بخش عظیمی از کارگران را از شرکت‌ها و افراد متخلف برگردانیم.

وی گفت: سعی ما بر این است تا در سه ماهه آخر سال جاری نیز روند بررسی و نظارت بر پرداخت حقوق کارگران در منطقه ویژه پارس با جدیت ادامه داشته باشد.

اجازه برهم‌زدن آرامش محیط کار را به سودجویان نمی‌دهیم

نصوری تصریح کرد: مدیریت‌های این سازمان با برگزاری جلسات مشترک و حضور در کمیسیون‌های کارگری بخش،شهرستان و استان همه مقدمات و شرایط را برای ایفای حق و حقوق این قشر زحمتکش فراهم خواهند ساخت و هرگز اجازه نمی‌دهند در نظام مقدس جمهوری اسلامی عده‌ای سودجود با برهم‌زدن نظم و آرامش محیط کار در چرخه اقتصاد کشور خللی وارد سازند.

وی تصریح کرد: کارگران در عرصه‌های مختلف نظام و انقلاب اسلامی آزمونهای خود را یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، آنها روزگاری در  شکل‌گیری انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس در هشت سال دفاع مقدس و امروز در عرصه سازندگی، تولید و صنعت همواره سربلند بیرون آمده‌اند، از این رو بر همگان واجب است همواره پیگر محقق شدن حق و حقوق این قشر پرتلاش و متعهد باشند.

در این نشست مدیر کار و خدمات اشتغال و مدیر حراست ارشد منطقه ویژه پارس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای پیگیری مطالبات کارگران در پارس جنوبی ارائه کردند و مقرر شد کمیسیون‌های تخصصی سازمان منطقه ویژه پارس با حضور پیمانکاران، نماینده کارگران و برخی دستگاه‌های نظارتی با هدف بررسی روند چگونگی پرداخت مطالبات کارگری در پارس جنوبی، به‌صورت هفتگی در منطقه ویژه پارس تشکیل شود.

کد مطلب 1775205

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