آمار بالای زندانی مانعی برای اقدامات تربیتی است

قیصرنژاد به خبرنگار مهر گفت: تنوع جرم طی سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به همین خاطر تعداد زندانیان نیز متناسب با افزایش روز افزون جمعیت افزایش یافته است.



وی با بیان اینکه تغییرات ماهیتی بعد از انقلاب در زندان ها صورت گرفته است افزود:علت تنوع جرم این است که قبل از انقلاب به بسیاری از جرم هایی که الان جرم انگاشته می شوند رسیدگی نمی شد و اصلا مجرم این چنین جرم هایی را مجازات نمی کردند.



رئیس زندان تبریز گفت: بعد از انقلاب آن چنان که باید و شاید در کشور زندانی ساخته نشده و مردم خیر نیز دل و دماغی به ساختن زندان از خود نشان نداده اند.



وی افزود: برای زندان استاندارد مقوله هایی وجود دارد که باید در ساخت زندان به این مقوله ها توجه زیادی شود چرا که زندانی در محیطی استاندارد و خوب بهتر می تواند تربیت شده و سالم و اصلاح شده به جامعه تحویل داده شود.