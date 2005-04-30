وضعيت اپراتور دوم هفته آينده مشخص مي شود//به جاي ترك سل بايد با فنلاند به توافق برسيم

مجري پروژه اپراتوردوم در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار مهر گفت : پرونده اپراتوردوم بعد از انجام تغييراتي جديد در ميزان سهام آن دوباره به شوراي نگهبان ارجاع داده شده كه پيش بيني مي شود تا هفته آينده وضعيت آن در شوراي نگهبان مشخص شود .

معصوم فرديس اضافه كرد : با تصويب شوراي نگهبان، تغييرات داده شده در مجلس در قراردادي كه منعقد شده است، لحاظ مي شود .

وي با اشاره به وضعيت تغيير سهام اين شركت گفت :اگر در گذشته ترك سل سهامدار اين شركت محسوب مي شد اما امروز فنلاند به سهامدار عمده آن تبديل شده است. چرا كه اين شركت 27 درصد سهام شركت ترك سل را كه قبلا يكي از سهام داران عمده اين شركت بوده است خريداري كرده است و اكنون اين شركت فنلاندي 7/64 درصد ازسهام اين شركت را در اختيار دارد در نتيجه ايران بايد با اين شركت به توافقات لازم درباره اين تغييرات برسد .

وي اضافه كرد : اگرچه سهم شركت هاي خارجي در كنسرسيوم شرق آسيا يا همان اپراتوردوم با تغييراتي مواجه شده است و به گونه اي مديريت بهره برداري از شبكه با تغييرات داده شده به دست ايراني ها سپرده مي شود اما پيش بيني مي شود ايران با سهامدارعمده اين شركت كه سونرا فنلاند است به توافق لازم برسد .

وي اضافه كرد :اگرچه مديريت شبكه به دست ايراني ها داده مي شود اما مي توان در هيات مديره از مديران اين شركت استفاده كرد .

وي درباره پشيماني اين شركت از فعاليت در ايران گفت : پيش بيني مي شود شركت مخابرات ايران به نوعي با اين شركت به توافقات لازم برسد .

