تبیین دستاوردهای حماسه 9دی در کتابچه بصیرت/لزوم استمرار حضور مردم در صحنه

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توزیع کتابچه تجلی بصیرت ویژه حماسه 9 دی در البرز گفت: این کتابچه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در شمارگان 50 هزار نسخه چاپ و به تمامی استانها ارسال شده است.

وی افزود : در این راستا ویژه تجلی بصیرت توسط ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز در مدارس، مساجد، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه این استان، مراکز فرهنگی و قرآنی، نمازجمعه و ... توزیع شد.

وی حماسه 9 دی را حماسه ای عظیم و با شکوه در تاریخ انقلاب ایران اسلامی برشمرد و گفت: دستاوردهای ارزشمند این حماسه که همانا خنثی شدن توطئه های دشمن و ناامیدی آنها از ایجاد تفرقه بین ملت ولایت پذیر ایران بود در این کتابچه تشریح شده است.

حجت الاسلام بنی احمدی افزود: در این کتابچه همچنین در خصوص مفهوم بصیرت، بصیرت در سخن مقام معظم رهبری، 9 دی روز بصیرت، 9 دی روز تجدید بیعت با ولی فقیه و آثار وقف برای اطلاع بیشتر شهروندان مطالبی ارائه شده است.

وی گفت: مردم مسلمان ایران در روز 9 دی ماه سال 1388 حماسه بزرگی را رقم زدند و با مقام عظمای ولایت تجدید بیعت کردند و در این روز مردم ایران نشان دادند که دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی شناخته و هرگز فریب حیله ها ی آنان را نمی خورند و اجازه نمی دهند کسی لباس حق را بر تن باطل کرده و به آنها بدهند.

وی تصریح کرد: مردم انقلابی با حرکتی عاشورایی و خودجوش در این روز در راستای حراست از ارزش های دینی و معنوی خود و حمایت از نظام و رکن اصلی آن یعنی ولایت فقیه با برپایی راهپیمایی کم نظیر پیام مهمی را به سران فتنه و وابستگان آنها در داخل و خارج کشو اعلام کردند.

بنی احمدی با اشاره به حفظ ارزش های نظام و تداوم حرکت انقلاب افزود: روز 9 دی روز پیروزی ملت ایران در برابر فتنه گران داخلی و خارجی بود که به همگان نشان دادند با گذشت بیش از سی سال از عمر مبارک انقلاب اسلامی مردم شریف ما همچنان به ارزش ها و لبیک گویی ولی فقیه زمان پایبندند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز با بیان اینکه فتنه و توطئه های دشمنان برای ایران اسلامی تمامی ندارد بر ضرورت بیداری و آگاهی سیاسی مردم ایران تاکید کرد و گفت: ولایت پذیری و وحدت رویه در سایه اطاعت از منویات رهبری کشور را در مقابل تهدیدها بیمه می کند.

وی اظهار داشت: حضور همیشگی مردم در صحنه های حماسی تجدید میثاق با امام و آرمان های انقلابی و زمینه ساز ناامیدی روز افزون دشمن از افکار و توطئه های شوم برای این مرز و بوم خواهد بود.

وی تاکید کرد: همه ساله باید بر شکوه و عظمت حضور در صحنه در سالگرد حماسه 9 دی افزوده شود.