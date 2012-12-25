مقابله جدی با خطر انحراف و نفاق در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ولایت فقیه همان ولایت خدا بر زمین است که توسط جانشینش هدایت میشود.
وی با بیان اینکه ولایت یعنی زعامت امام و ولایت فقیه یعنی زعامت جانشین امام اظهار داشت: از آن هنگام که دشمنان فرهنگ که سیطره فرهنگ ناب اسلام محمدی را بر تارک جهان و جهانیان به نظاره نشستند و خطر فراگیر شدن دموکراسی دینی و آزادی اسلامی را بر قلب مردم دنیا دیدند به دنبال ریشهکنی ریشههای مستحکم این ایدئولوژی پرداختند، تنها چاره کار را مضمحلکردن نظام جمهوری اسلام دیدند که با قطعکردن دو بال آن یعنی شهادت و انتظار به زعم خود پاشنههای آشیل آن را نابود کنند؛ چرا که محور، هادی و فاتح جریانهای اسلام خواه و بیداری دموکراسی اسلامی را ولایت فقیه میدانند بنابراین شروع به توطئه و تخریب این رکن اساسی بیداری اسلامی کردند.
مدیرکل تبلیغات بوشهر با تأکید بر ضرورت مبارزه و مقابله جدی با خطر انحراف و نفاق در سطح جامعه، اضافه کرد: امروز منحرفین و منافقین که با شعار ولایتداری و ولایتدوستی خود را علمدار جمهوری اسلامی معرفی میکنند با ترویج تئوری تبعیت از ولایت آری، از ولایت فقیه خیر؛ سعی در به انحراف کشاندن راه شهدای انقلاب اسلامی کردهاند.
حجتالاسلام موسوینیا در ادامه بیان داشت: شهدای گمنام تطهیر دهنده ناخالصیهای، اصولخواهان شعاری است که با تحریف دست به قیام انحرافیگری زدهاند.
وی تصریح کرد: امروز شهدای گمنام آمدهاند که با وجود بینشان، نشان دهند که جز راه ولایت فقیه در عرصه کنونی صراط مستقیمی نیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: تلالو آرمان خواهی و ولایت پذیری شهدا از اصولی سرچشمه گرفته که فنا و نابودی در آن راه ندارد و مستمر و مکرر برای حفظ آن وجدانهای غافل و خوابزده را بیدار و روشن میسازند.
حجتالاسلام موسوینیا با اشاره به جایگاه رفیع شهدای گمنام و لزوم گرامیداشت شأن و منزلت آنان افزود: شهدای گمنام آمدهاند تا بگویند که عند ربهم یرزقون از آن انسانهای است که خود را در راه عشق جگردارتر از صد مرد نشان دادهاند، آنهم از نوع بینام نشان.
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