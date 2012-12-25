فناوری مدارهای یکپارچه 22نانومتری در چین تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه میکروالکترونیک آکادمی علوم چین اظهار داشتند که ترانزیستورهای نیمه رسانای اکسید فلز با طول دریچه 22 نانومتر گام اولیه برای رسیدن به مدارهای الکترونیک با عرض 22 نانومتر است.

مدارهای یکپارچه (IC) که براساس فناوری 22 نانومتری ساخته می شوند این امکان را برای تجمع 10 میلیون ترانزیستور فضایی معادل یک تار موی انسان فراهم می کند.

شرکتهای فناوی بین المللی نیز از این مدارهای یکپارچه 22 نانومتری استفاده خواهند کرد چرا که این مدارها از پتانسیل کاهش هزینه تولید محصولاتی برخوردارند که به شدت به مدارهای اندازه های نانو متکی هستند. در میان این محصولات می توان به کامپیوترها و تلفنهای هوشمند اشاره کرد.

محققان چینی موفق شدند فناوری ساخت مدارهای یکپارچه 22 نانومتری را به اتمام برسانند که این امر به معنای صرفه جوییهای بزرگ در هزینه برای صادرات فناوریهای چین و گسترش رقابت با محصولات ساخته شده با مدارهای یکپارچه چینی است.

مدار یکپارچه، مدار مجتمع یا آی ‌سی به مجموعه‌ ای از مدارهای الکترونیکی اطلاق می شود که با استفاده از مواد نیمه ‌رسانا در ابعادی کوچک (معمولاً کمتر از یک سانتی متر مربع) ساخته می ‌شوند.

این مدارها معمولاً شامل دو یا سه نوع دستگاه الکترونیکی مقاومت، خازن و ترانزیستور هستند و ترانزیستور مهم‌ترین آنها است. هر تراشه معمولاً حاوی تعداد بسیار زیادی ترانزیستور است که با استفاده از فناوری پیچید ه‌ای در داخل یک لایه از سیلیکن همگون و با ضخامتی یکنواخت و بدون ترک تزریق شده ‌اند.

امروزه تراشه ‌ها در اکثر دستگاه ‌های الکترونیکی و بویژه رایانه‌ ها در ابعادی گسترده به کار می ‌روند.