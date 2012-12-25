تولید سنگ‌ آهن فرآوری شده 16 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: بر اساس گزارش های اولیه تا پایان سه ماه سوم امسال، میزان تولید سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره و دانه بندی) در شرکت های بزرگ سنگ آهنی به بیش از 24میلیون و 163هزار تن رسید.



این در شرایطی است که تولید این ماده معدنی در 9 ماه مشابه سال 1390 به 20 میلیون و 771هزار تن رسیده بود. در همین حال تولید سنگ آهن فرآوری شده تا پایان ماه آذر بالاترین رقم رشد را میان تولیدات معدنی و صنایع معدنی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کسب کرد.



در حال حاضر شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو ،‌ گل گهر ،‌ مرکزی ایران و شرق ایران بزرگ ترین تولیدکنندگان سنگ آهن کشور محسوب می شوند.