شناسایی بازنشستگان پژوهشگر دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حسنوند روز سه شنبه در نشست خبری افزود: نخستین همایش علمی ویژه مربیان، استادان و پیشکسوتان دفاع مقدس در 20 محور و با هدف شناخت پیشکسوتان و بازنشستگان پژوهشگر در نیروهای مسلح 16 اسفند ماه در دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح تا پنجم بهمن ماه امسال برای ارایه مقالات خود به این همایش فرصت دارند، افزود: نخستین همایش علمی ویژه مربیان و استادان دفاع مقدس قرار است به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشکده های کشور انجام شود.

به گفته جانشین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ، تحلیل نقش بازنشستگان نیروهای مسلح در دفاع مقدس، آسیب شناسی پژوهش های دفاع مقدس در عرصه ادبیات دفاع و چرخه مدیریت دانش در نیروهای مسلح از مهمترین محورهای مورد بررسی در این همایش خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هر ساله از پیشکسوتان پژوهشگر در این حوزه تجلیل به عمل می آورد، افزود: برگزاری چنین همایش هایی فرصت مطلوبی برای استفاده از تجارب بازنشستگان نیروهای مسلح در حوزه دفاع مقدس برای انتقال به آیندگان و نسل های بعدی کشور است.

به گفته دبیر این همایش، همه مقالات ارایه شده به صورت کتاب در اختیار پژوهشگاه علوم و دفاع مقدس و علاقه مندان به آشنایی با نقش خطیر بازنشستگان در حوزه دفاع مقدس قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه دفاع ملی با پژوهشگاه علوم و دفاع مقدس در برگزاری این همایش، گفت: تلاش می کنیم تا از بازنشستگان نیروهای مسلح به عنوان اسناد زنده تاریخ که اطلاعات قابل توجهی را در عرصه پژوهش های کاربردی در حوزه دفاع مقدس انجام داده اند، شناسایی کرده و از آنها تقدیر کنیم.