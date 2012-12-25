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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

اختصاصی/

تاکنون بیمار مبتلا به ایدز در شهرستان کمیجان شناسایی نشده است

تاکنون بیمار مبتلا به ایدز در شهرستان کمیجان شناسایی نشده است

کمیجان - خبرگزاری مهر: کارشناس بهداشت شهرستان کمیجان گفت: تاکنون موردی از بیماری ایدز در شهرستان بیش از نه هزار نفری کمیجان شناسایی نشده است.

مهدی اناری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 229 مورد مبتلا به ایدز شناخته شده که شهرستان کمیجان شامل این آمار به دست آمده نمی شود.

وی با بیان اینکه این امر تا حدودی نشانگر پاک بودن این شهرستان از بیماری ایدز است گفت: رابطان بهداشت و سلامت مرکز بهداشت این شهرستان تلاش زیادی در زمینه آموزش و آگاه سازی مردم دارند.

اناری گفت: بیشترین راه سرایت ویروس ایدز از طریق معتادین تزریقی قابل سرایت می باشد اما پیشی گرفتن انتقال این ویروس از راه تماس جنسی به عنوان یک زنگ خطر بزرگ برای جوامع مختلف محسوب می شود.
 

کد مطلب 1775242

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