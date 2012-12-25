سومین دفتر پشخوان الکترونیک در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح باجه ارائه خدمات الکترونیک ثبت احوال در دفتر پیشخوان دولت در بیرجند، با اشاره به اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی باید امورات مردم به خود مردم واگذار شود، اظهارداشت: اخذ درخواست دریافت شناسنامه، کارت ملی المثنی، کارهای پستی و... از مهمترین خدمات این دفاتر است.

علی پورحسین کارت ملی هوشمند را تکمیل کننده خدمات الکترونیکی دولت دانست و عنوان کرد: این خدمت هم اکنون در دست اقدام بوده و برای پوشش تمام مردم در دست پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این دفاتر از موازی کاری جلوگیری می کند، افزود: تقاضای تغییر نام، نام خانوادگی، صدور و درخواست وفات، گواهی تجرد، اخذ گواهی ثبت ازدواج و تعداد فرزندان در شناسنامه به این دفاتر محول شده است.

پورحسین با اشاره به اینکه اختصاص شماره ملی به افراد از مهمترین اقدامات در راستای کاهش تخلفات و سوء استفاده ها بوده است، بیان داشت: این امر نقش مهمی در دریافت عادلانه یارانه های نقدی و اجرای طرح هدفمندی یارانه داشته است.

وی با اشاره به اینکه ثبت احوال از سامانه هویتی سنتی به فضای مجازی وارد شده است، افزود: در این راستا به گونه ای برنامه ریزی شده که والدین تنها در مهلت قانونی 15 روز برای تهیه شناسنامه نوزاد فرصت دارند.

به گفته وی به محض دریافت شناسنامه اطلاعات فرد جدید در سایت ثبت احوال کشور ثبت می شود.

وی با اشاره به اینکه 24 ایستگاه برای جمع آوری اطلاعات مر دم در استان پیش بینی شده است، افزود: این ایستگاه فعالیت جمع آوری اطلاعات مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند را بر عهده دارند.

پورحسین با بیان اینکه 80 درصد نام های انتخابی پسران 80 درصد و دختران 50 درصد از نام های مذهبی را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی یادآور شد: تولید شناسنامه و کارت ملی با فاکتور امنیتی بالا از مهمترین فعالیت های ثبت احوال است.