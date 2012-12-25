کاهش 7 تا 12 درجه ای دمای هوای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، با نفوذ سامانه پایدار بارش باران از صبح سه شنبه در مناطق مختلف گلستان آغاز شد و طبق اعلام هواشناسی شاهد کاهش هفت تا 12 درجه ای دما در گلستان هستیم.

ناپایداری جوی هوای گلستان تا روز پنجشنبه ادامه دارد و پیش بینی ها حاکی از آن است که هوای نسبتا آرامی روز جمعه در استان حاکم می شود.

فیلم مستند از آلپ تا دماوند در دانشگاه گلستان نقد و بررسی می شود



این فیلم ساعت 15 روز چهارشنبه با حضور فرهاد ورهرام تهیه کننده و کارگردان این مستند در دانشگاه گلستان نمایش داده و نقد و بررسی می شود.



انجمن علمی دانشکده علوم دانشگاه گلستان با همکاری فعالان محیط زیست و کوهنوردی گرگان این برنامه را اجرا می کنند.



تعمیر و باسازی شش واحد مسکونی مددجویان در گلستان



مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 6 واحد منزل مسکونی با هزینه ای بالغ بر از 134 میلیون ریال تعمیر و بازسازی و به بهره برداری رسید.



رضا رحمانی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد 6 واحد منزل مسکونی با هزینه ای بالغ بر 134 میلیون ریال تعمیر و بازسازی و بهره برداری گردید که شامل 20 میلیون ریال اعتبارات دولتی و 73 میلیون و 58 هزار ریال کمک خیرین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد هشت چشمه سرویس بهداشتی برای مددجویان نیازمند فاقد سرویس بهداشتی در این شهرستان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

نصب سه دوربین هوشمند کنترل ترافیک در آق قلا



فرماندار شهرستان آق قلا از نصب سه دوربین هوشمند کنترل ترافیک در سطح شهر خبر داد.

حاجی گلدی کر گفت:ترافیک سطح شهر آق قلا در حال حاضر باعث بروز مشکلات زیادی برای شهروندان شده که باید هرچه سریعتر مرتفع گردد.



فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: نصب دوربین های هوشمند در کنترل ترافیک شهر آق قلا نقش اساسی ایفا می کند و جزو اولویت های برنامه ریزی شده برای رفاه عمومی شهروندان است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر شد در 10 نقطه پرترافیک شهری دوربین هوشمند مدار بسته نصب شود.



رشد 80 درصدی پروژه چشمه آقسو



مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کلاله با ارائه گزارشی در خصوص این پروژه خاطرنشان کرد: چشمه آقسو با مخزن 5 هزار متر معکبی تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



احمد ابراهیمی اظهار داشت: از 9 کیلومتر خط انتقال این پروژه 50/5 کیلومتر لوله پلی اتلین قطر 355 میلی متر و مقدار 5/3 کیلومتر لوله چدنی 400 میلیمتر می باشد و اینکه در فاز اول حداقل 50 لیتر در ثانیه از آب چشمه به مخزن 5 هزار متر مکعبی بصورت ثقلی انتقال می یابد.



وی تصریح کرد: بعد از اتمام طرح اصلاح خط انتقال شاهد احداث تصفیه خانه چشمه آقسو خواهیم بود .در این بازدید فرماندار شهرستان از نزدیک از محل چشمه آقشو نیز دیدن نموده و ضمن امیدواری از اینکه با اتمام این طرحها خدمات بهتری از گذشته به مردم شهر کلاله ارائه شود.