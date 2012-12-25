انتقال نفت باقوانین هیات دولت ومجلس مغایرت دارد/ کفاشیان گفت صحت ندارد

منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اخبار جدیدی که در خصوص انتقال تیم نفت تهران به اراک مطرح شده، ضمن بیان مطلب فوق، گفت: روز گذشته (دوشنبه) از طریق دوستان از این موضوع مطلع شدم و بلافاصله با آقای کفاشیان تلفنی صحبت کردم. ایشان به من گفت در مجمع فوتبال استان مرکزی خبرنگاران سئوالاتی در این خصوص مطرح کردند که به صورت گزینشی آنها را انتقال دادند و چنین بحثی اصلا صحت ندارد.

مغایرت انتقال نفت با مصوبه‌های هیات وزیران

وی ادامه داد: اساسنامه فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا تصویب و به تایید هیات محترم وزیران رسیده است. با توجه به تایید هیات وزیران و طبق قوانین، این شکل انتقال یک باشگاه از استانی به استان دیگر با قوانین موجود مغایرت دارد.

استانداری و هیات‌های نمی‌توانند باشگاه تشکیل دهند

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با منتفی دانستن این انتقال تاکید کرد: نکته دیگری که بسیار مهم است این بوده که برای تشکیل باشگاه ورزشی قوانینی وضع شده که مصوبه آن مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بر اساس این قوانین تشکیل باشگاه ورزشی توسط استانداری و هیات‌های فوتبال استان‌ها مغایر قوانین است.

اجازه انتقال نفت به اراک داده نمی‌شود

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این قوانین، به استانداری و هیات فوتبال استان مرکزی و شهر اراک اجازه تیمداری و انتقال تیم نفت از تهران به اراک داده نمی‌شود.

انتقال نفت را فراموش کنیم

قنبرزاده با تاکید بر اینکه فایل انتقال نفت تهران به اراک بایگانی شده و باید آن را فراموش کنیم، افزود: حتی آقای کفاشیان هم دو سه ماه پیش در نامه‌ای رسمی اعلام کرد انتقال نفت به استان مرکزی با قوانین مغایرت دارد و امکان انتقال آن به این شیوه وجود ندارد.

از این تلاطم‌ها چیزی عاید فوتبال نمی‌شود

وی از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست در این شرایط با شفافیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند و اظهار داشت: از این تلاطم‌ها چیزی عاید فوتبال نمی‌شود و چالشی را به چالش‌های دیگر این رشته اضافه می‌کند.

مخالفت مردم با انتقال نفت

مدیرعامل باشگاه نفت صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: باید به نظرات مردم که در نظرسنجی‌ برنامه 90 و برنامه‌های مختلف این انتقال را اصولی ندانسته‌اند، احترام گذاشت. همچنین آقای سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی هم با صراحت مخالفت خود را نسبت به این انتقال مطرح کرده بود که این مسائل برای پایان دادن به این بحث کافی است.

فسخ یکطرفه قرارداد بازیکنان

وی اضافه کرد: طبق قراردادهای بازیکنان که یک نسخه آن در اختیار AFC قرار می‌گیرد، حتی در صورت انتقال نفت به استان اراک، انتقالی که قانون اجازه عملی شدن آن را نمی‌دهد، بازیکنان تیم نفت می‌توانند یک طرفه قرارداد خود را فسخ کرده و تا زمانیکه به باشگاه دیگری نروند، تمام حق و حقوق خود را از باشگاه انتقال گیرنده دریافت کنند.

دفاع همه جانبه از حقوق باشگاه نفت

قنبرزاده با تاکید بر اینکه مدیریت، اعضای هیات مدیره و هیات امنا از حق باشگاه نفت دفاع می‌کنند، یادآور شد: مطمئنا ما از مواضع خود در خصوص غیر قانونی دانستن این انتقال، کوتاه نیامده و به صورت جدی از آن دفاع خواهیم کرد. همچنین اجازه نمی‌دهیم نفت به اراک منتقل شود. امیدوارم این بحث قدیمی هم برای همیشه به فراموشی سپرده شود.

فضای تبلیغاتی به جای کمک به تیم

وی همچنین تصریح کرد: برخی از دوستان در مقطعی در شعارهای تبلیغاتی خود برای مجلس، بحث انتقال تیم نفت به اراک را مطرح کردند و آن را پیگیری می‌کردند اما بسیاری از مردم علاقمند اراک هم در همان روزها مخالف این انتقال بودند. دوستان به جای کمک به تیم‌های شهر خود، فضای تبلیغاتی ایجاد کردند که مردم هم هوشیار بودند.

به تیم اراک می‌رسیدند، الان در لیگ نماینده داشتند

مدیرعامل باشگاه نفت در پایان گفت: امروز اراک تیمی در لیگ یک دارد و کسانی که دلسوخته خدمت به مردم هستند، با آنها صادق باشند و از همین تیم حمایت کنند تا فصل آینده به لیگ برتر صعود کنند. مطمئنا اگر مسئولان در این دو سال که وقت و امکانات خود را برای انتقال تیم نفت به اراک گذاشته‌اند، به این تیم می‌رسیدند، الان شهر اراک و استان مرکزی در لیگ برتر دارای تیم بود.