کمیته های پدافند غیر عامل ادارات اردبیل بر پروژه های عمرانی نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه عمران و تاسیسات شواری پدافند غیر عامل اردبیل تصریح کرد: یکی از مولفه های ضروری اجرای پروژه ها مسئولیت امنیتی است، لذا کمیته های پدافند غیر عامل باید مشارکت پویایی داشته باشند.

وی افزود: پدافند غیر عامل هم در بخش مطالعاتی و هم در حوزه اجرایی می تواند نقش بسزایی در پیگیری از بحران و مدیریت آن ایفا کند.

معاون استاندار اردبیل متذکر شد: در حال حاضر کمیته های پدافند غیر عامل در برخی ادارات فعال شده و اعضای آن نیز با اطلاع و اشراف کامل از پروژه های اجرایی مشارکت دارند.

میر جعفریان با انتقاد از بی توجهی برخی دستگاهها به اهمیت پدافند غیر عامل ادامه داد: ضروری است ادارات در دخالت این کمیته در نظارت بر پروژه های اجرایی اهتمام کافی داشته باشند.

همچنین در این جلسه طرح چهار خطه کردن جاده های نیر- سراب، اردبیل- آستارا و سرخ آباد- لوشان و همچنین آبرسانی به قشلاق "سجه رود" و 15 قشلاق بخش اصلاندوز پارس آباد تصویب شد.

