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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

میرجعفریان تاکید کرد:

کمیته های پدافند غیر عامل ادارات اردبیل بر پروژه های عمرانی نظارت کنند

کمیته های پدافند غیر عامل ادارات اردبیل بر پروژه های عمرانی نظارت کنند

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار اردبیل به نظارت کمیته های پدافند غیر عامل دستگاههای اجرایی استان بر نحوه انجام پروژه های عمرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه عمران و تاسیسات شواری پدافند غیر عامل اردبیل تصریح کرد: یکی از مولفه های ضروری اجرای پروژه ها مسئولیت امنیتی است، لذا کمیته های پدافند غیر عامل باید مشارکت پویایی داشته باشند.

وی افزود: پدافند غیر عامل هم در بخش مطالعاتی و هم در حوزه اجرایی می تواند نقش بسزایی در پیگیری از بحران و مدیریت آن ایفا کند.
 
معاون استاندار اردبیل متذکر شد: در حال حاضر کمیته های پدافند غیر عامل در برخی ادارات فعال شده و اعضای آن نیز با اطلاع و اشراف کامل از پروژه های اجرایی مشارکت دارند.
 
میر جعفریان با انتقاد از بی توجهی برخی دستگاهها به اهمیت پدافند غیر عامل ادامه داد: ضروری است ادارات در دخالت این کمیته در نظارت بر پروژه های اجرایی اهتمام کافی داشته باشند.
 
همچنین در این جلسه طرح چهار خطه کردن جاده های نیر- سراب، اردبیل- آستارا و سرخ آباد- لوشان و همچنین آبرسانی به قشلاق "سجه رود" و 15 قشلاق بخش اصلاندوز پارس آباد تصویب شد.
 
کد مطلب 1775257

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