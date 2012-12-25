استقبال از فوتسال محلات در آبادان بی نظیر است

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان مرحله اول مقدماتی مسابقات لیگ فوتسال محلات که با هدف توسعه و اشاعه ورزش همگانی و نیز کشف استعداد‌های بومی توسط این شهرداری برگزار شد، دور دوم این مسابقات از سه شنبه پنجم دی ماه آغاز می گردد.

وی افزود: توسعه ورزش به خصوص فوتبال در محلات یکی از اهداف عمده و برنامه های مجموعه بود که خوشبختانه با ساخت هفت زمین چمن مصنوعی در مناطق مختلف شهر و با توجه به اینکه امسال سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است تصمیم گرفته شد دومین دوره لیگ محلات فوتسال را به نام «جام 34» برگزار کنیم که با استقبال بی نظیری نیز روبرو شده است.



شیرازی ادامه داد: در ثبت نام دومین دوره لیگ محلات 78 تیم نام نویسی کردند که این رقم شامل منطقه یک تعداد 26 تیم، منطقه دو 36 تیم و منطقه سه 16 تیم بود که رقم بالا و استقبال چشمگیر از این رقابتها را نشان می داد.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان تصریح کرد: رقابتها از هفت مهرماه سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع) آغاز شد و پس از انجام 90 بازی و رد و بدل شدن 510 گل، مرحله اول مقدماتی در هفته پایانی آذرماه خاتمه یافت.



شیرازی با اشاره به اینکه میانگین 6.5 گل در هر دیدار نشان از کیفیت بالای این مسابقات دارد، افزود: با توجه به اینکه لیگ محلات سال جاری در چند مرحله برگزار می شود در مرحله اول مقدماتی از منطقه یک، هشت تیم از منطقه دو، 12 تیم و از منطقه سه نیز هشت تیم صعود کردند که این تیمها در گروه بندی مرحله دوم مقدماتی حریفان خود را شناختند.



شهردار آبادان ادامه داد: در گروه بندی مرحله دوم مقدماتی در منطقه یک، تیمهای شهید اکبر علی پور، شهید دریاقلی، شهدای خلیج فارس و شهدای عملیات توکل در گروه اول و تیمهای شهید صابری، شهید محمد خرمی، شهدای پاسارگاد و شهدای رمیله در گروه دو جای گرفتند.



شیرازی افزود: در منطقه دو در گروه اول؛ شهید هادی مطور، شهید سعید یوسفیان، شهید بهرامی و شهید عبدالعلی خلفی و در گروه دوم؛ شهید فاضل شیرالی، شهید احمدی روشن، شهید کریم فیاض نژاد و شهید عبداله سخراوی (1) و در گروه سوم؛ شهید منافی، شهید باوی، شهید دارمی و شهید رحمانیان با یکدیگر به رقابت می پردازند.



وی با اشاره به حضور هشت تیم در منطقه سه گفت: در گروه اول تیمهای شهید بهرامی، شهید تندگویان، شهید مرشدی و شهید حردانی و در گروه دوم تیمهای شهید رهبر، شهید جهان آرا، شهید حیاتی و شهدای پنج مهر قرار گرفته اند که رقابتهای خود را از روز پنجم دی ماه آغاز و 29 همین ماه به پایان می رسانند.



شهردار آبادان تصریح کرد: مسابقات امسال به صورت دوره ای و به معنای واقعی لیگی برگزار می شود و این تفاوت مسابقات با سال گذشته است که حدود پنج ماه به طول می انجامد و حدود یک هزار ورزشکار و فوتبالیست را درگیر انجام مسابقات می کند که چنانچه با خانواده ها و تماشاگران و برگزارکنندگان محاسبه شود بیش از سه هزار نفر خواهند بود.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان ادامه داد: با توجه به پایان دور اول مقدماتی این مسابقات و بروز مشکلات و آسیب دیدگی برخی از بازیکنان، به تیمهای راه یافته به مرحله دوم اجازه داده شد دو بازیکن آزاد که در تیمهای قبلی نبوده و بازی نکرده اند را به تیم خود اضافه کنند.



شیرازی با اشاره به جوایز این مسابقات گفت: به منظور ایجاد انگیزه مضاعف تیم ها در رقابتهای امسال، هدایای قهرمانی امسال تیم های اول تا سوم را متنوع تر از سال گذشته در نظر گرفتیم که به صورت جوایز میلیونی به آنان اهدا خواهد شد.