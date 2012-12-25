بروجرد لرزید/ 3 زمین لرزه طی 24 ساعت در لرستان رخ داد

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه دقایقی پیش شهرستان بروجرد گفت: این زمین لرزه با شدت 3 ریشتر شهرستان بروجرد به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت 11 و49 دقیقه و34 ثانیه صبح امروز سه شنبه ذکر کرد و بیان داشت: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را18کیلومتر اعلام کرد و بیان داشت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به طول و عرض جغرافیایی 49.69 و 33.89 بوده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روز گذشته نیز مرکز لرستان و شهرستان بروجرد بر اثر وقوع دو زمین لرزه خفیف تکان خورده بودند.

نخستین زمین لرزه طی 24 ساعت گذشته در شهرستان بروجرد با شدت 2.6 ریشتر و در ساعت 11 و 51 دقیقه روز دوشنبه رخ داد.

همچنین زمین لرزه دوم نیز تنها ساعتی بعد در ساعت 13 و 6 دقیقه روز دوشنبه در شهرستان خرم آباد با همان شدت 2.6 ریشتری به وقوع پیوست.

و اما پیش از ظهر امروز سه شنبه شهرستان بروجرد شاهد سومین زمین لرزه به شدت 3 ریشتر در ساعت 11 و49 دقیقه و34 ثانیه بود.

بنابر این گزارش کشور ایران به علت قرار گرفتن در نوار کوهزایی آلپ - هیمالیا از مناطق زلزله خیز جهان بوده و پوسته سازنده آن از قطعات نامتجانس کنار هم تشکیل شده که گسلهای بزرگ و فعال، قطعات یاد شده را از هم جدا می سازد.

این در حالیست که منطقه زاگرس به عنوان محل برخورد دو صفحه عربستان و ایران، یک منطقه پرتکاپوست و کمربند چین خورده فعال زاگرس، به ویژه بخش میانی آن یکی از لرزه خیزترین بخش های ایران و شاید خاورمیانه محسوب می شود.

استان لرستان نیز به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

مطابق نظر کارشناسان بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.