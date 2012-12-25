کف پوش سالن ورزشی کوی فرهنگیان آبادان خریداری شد

غلامرضا خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کف پوش هفت ماه پس از اتمام کار ساخت سالن و حدود 20 روز پیش خریداری شده است.

خنفری هزینه خرید این کف پوش را حدود 850 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: به زودی کار نصب آن به انجام می رسد.



وی در خصوص زمان بهره برداری از سالن چند منظوره کوی فرهنگیان تصریح کرد: متاسفانه تنها مشکلی که در زمان حاضر وجود دارد مسئله فاضلاب مجموعه است.



رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان یادآور شد: اداره آب و فاضلاب برای اجرای فاضلاب این مجموعه مبلغ 170 میلیون ریال هزینه را درخواست کرده است.



خنفری با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان آبادان در زمان حاضر بودجه ای در اختیار ندارد، یادآورشد: قادر به پرداخت هزینه خواسته شده نیستیم.



وی ابراز امیدواری کرد که تا اداره آب و فاضلاب آبادان با توجه به محرومیت کوی فرهنگیان و نیاز مبرم جوانان و نوجوانان این منطقه به این سالن ورزشی همکاری لازم را به این اداره انجام دهد.



خنفری گفت: در صورت اجرای پروژه توسط اداره آب و فاضلاب ، اداره ورزش و جوانان نیز متعهد می شود تا به محض تامین و دریافت اعتبار مبلغ درخواستی را پرداخت کند.

