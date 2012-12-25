ادامه فعالیت کابینه مصر تا انتخابات بعدی/ محبوبیت مرسی 64 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عصام العریان از اعضای حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت : کابینه هشام قندیل تا پایان انتخابات پارلمانی آتی مصر به کار خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: وزیر دارایی کابینه تغییر خواهد کرد و این مسئله به خاطر شرایط جسمانی "ممتاز السعید" وزیر دارایی فعلی است.
عریان تصریح کرد: ما ناگزیریم برای کسب 100 درصدی کرسی های پارلمان آتی رقابت کنیم و در این رابطه با شماری از گروه های سیاسی در انتخابات پارلمانی آینده هماهنگی خواهد شد.
وی افزود: ما احتمالا با احزاب اسلامی و میانه رو در انتخابات ائتلاف خواهیم کرد، اما هرگز با کسانی که سعی دارند روند انتخابات را با شکست روبرو کنند، ائتلاف نخواهیم کرد.
این عضو حزب آزادی و عدالت خاطرنشان کرد: محبوبیت اخوان المسلمین در مقایسه با انتخابات پارلمانی به میزان یک درصد کاهش یافته است و برخی همه پرسی قانون اساسی را همه پرسی درباره محبوبیت محمد مرسی رئیس جمهور مصر تلقی کردند و طبق منطق و آمار این افراد، محبوبیت مرسی در انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر 52 درصد بود که با افزایش 12 درصدی به 64 درصد در همه پرسی قانون اساسی مصر رسید.
نظر شما