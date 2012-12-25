ادامه فعالیت کابینه مصر تا انتخابات بعدی/ محبوبیت مرسی 64 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عصام العریان از اعضای حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت : کابینه هشام قندیل تا پایان انتخابات پارلمانی آتی مصر به کار خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: وزیر دارایی کابینه تغییر خواهد کرد و این مسئله به خاطر شرایط جسمانی "ممتاز السعید" وزیر دارایی فعلی است.

عریان تصریح کرد: ما ناگزیریم برای کسب 100 درصدی کرسی های پارلمان آتی رقابت کنیم و در این رابطه با شماری از گروه های سیاسی در انتخابات پارلمانی آینده هماهنگی خواهد شد.

وی افزود: ما احتمالا با احزاب اسلامی و میانه رو در انتخابات ائتلاف خواهیم کرد، اما هرگز با کسانی که سعی دارند روند انتخابات را با شکست روبرو کنند، ائتلاف نخواهیم کرد.

این عضو حزب آزادی و عدالت خاطرنشان کرد: محبوبیت اخوان المسلمین در مقایسه با انتخابات پارلمانی به میزان یک درصد کاهش یافته است و برخی همه پرسی قانون اساسی را همه پرسی درباره محبوبیت محمد مرسی رئیس جمهور مصر تلقی کردند و طبق منطق و آمار این افراد، محبوبیت مرسی در انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر 52 درصد بود که با افزایش 12 درصدی به 64 درصد در همه پرسی قانون اساسی مصر رسید.