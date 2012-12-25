برندگان مسابقه "نورالهدی پنج" در گرمسار تجلیل شدند

سید تقی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقه قرآنی نورالهدی 5 با هدف ارتقای سطح دانش تفسیری قرآن کریم در بین شرکت کنندگان در 19 آبان ماه سالجاری در دو رشته تک جزئی و سه جزئی برگزار شد.



وی با بیان اینکه تعداد 30 نفر در این مسابقه شرکت داشتند اظهار داشت: با اعلام سازمان دارالقرآن الکریم در سایت تلاوت، چهار شرکت کننده در شهرستان گرمسار بالای 70 درصد به سوالات پاسخ های صحیح دادند.



کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار اضافه کرد: از این تعداد دو نفر در تفسیر یک جزء و سه نفر هم در سه جزء موفق شدند گواهینامه مربوطه را کسب کنند.



حسنی تصریح کرد: لیلا قنبری نیکدل در سه جزء توانست کمک هزینه سفر به مشهد مقدس را به خود اختصاص دهد.



وی در خاتمه اظهار داشت: کاربردی کردن دانسته ها در زندگی و رفع معضلات و مشکلات در جامعه از اهداف برگزاری مسابقه نورالهدی پنج است.