به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داوود احمدپناه صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی کانون مداحان و شاعران آئینی مهدیشهر در محل فرمانداری این شهر ضمن اشاره به نهم دی‌ ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت، بر هر چه بهتر برگزار کردن این یوم الله در شهمیرزاد تاکید کرد.

وی افزود: دشمنان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف تبدیل ایران به عراق و افغانستانی دیگر و با یک برنامه ریزی حساب شده با استفاده از ایادی داخلی خود و به بهانه اعتراض به تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی قصد براندازی نظام را داشتند.

امام جمعه شهمیرزاد اضافه کرد: با هوشیاری و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بصیرت، آگاهی و حضور بی نظیر و چشمگیر ملت در قالب بصیرت ملی، حماسه ای را خلق کردند که دشمنان ایران اسلامی را برای همیشه تاریخ به فکر و تامل فرو برد که مقابله با جمهوری اسلامی ایران، مقابله با بیش از 70 میلیون ایرانی است که همواره به آرمان های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدا پایبند بوده و هستند.

احمد پناه گفت: مردم ایران هرگز اجازه نمی دهند که به این انقلاب و نظام اسلامی را که با خون هزاران شهید بدست آمده است کوچکترین خدشه ای به آن وارد شود.

وی با بیان اینکه مردم در حماسه نهم دی سال 88 برای دفاع از ساختار حکومت اسلامی به میدان آمدند و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند، از این روز بعنوان تولد جدید انقلاب و بیمه شدن آن در مقابل طوفان های توطئه مستکبران، منحرفان و قتنه گران نام برد و آن را نقطه عطفی بر همه جریانات روی داده دانست.

امام جمعه شهمیرزاد با تاکید برلزوم گرامیداشت هرچه بیشتر و بهتر آیین حماسه سازی مردم در روز نهم دی تصریح کرد: تبلیغات مناسب، هدایتگری و روشنگری مهمترین عامل در تقویت فرهنگی جامعه است اقدامی که موجب اتحاد ملت در مقابل جریان نفاق و فتنه شد.

احمدپناه در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن اربعین سرور و سالار شهیدان اشاره کرد و گفت: گرامیداشت اربعین از عاشورا هم مهمتر است زیرا که این اربعین بود که حادثه عاشورا را بیمه کرد.

وی با بیان اینکه مجلس عزاداری امام حسین(ع) قبل از پند و موعظه از سوی مداحان برای روحانیان آماده می شود، خاطر نشان کرد: مداحان بازوی روحانیان در مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

امام جمعه شهمیرزاد با اشاره به حماسه 9 دی سال 88 افزود: این روز، روز تائید انقلاب اسلامی ایران و حمایت از سیّد و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و رهبری نظام حضرت آیت الله خامنه ای بود.

احمدپناه در بخش پایانی سخنان خود، اتحاد و انسجام را از ویژگی های مداحان دانست و افزود: مداحان باید انس با قرآن، انس با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را سرلوحه کار خود قرار دهند.