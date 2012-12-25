به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بسکتبال، طبق قانون مصوب وزارت ورزش و جوانان، تمام هزینههای مربوط به برگزاری مسابقات لیگ باید از طریق تیمهای شرکت کننده و تا قبل از آغاز رقابتها تامین شود. این در حالی است که با وجود گذشت چندماه از آغاز مسابقات باشگاهی بسکتبال در سطوح مختلف لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم، برخی تیمها همکاری لازم در این زمینه را نداشته و از این بابت به فدراسیون بسکتبال بدهکارند.
در همین راستا فدراسیون بسکتبال با ارسال نامههای جداگانه به تیمهایی که بابت ورودیه لیگ و بازیکنان خود به این فدراسیون بدهکار هستند، اخطار داد که درصورت انجام نشدن اقدام سریع و لازم برای پرداخت بدهی، ازادامه حضورشان در مسابقات لیگ برتر، دسته اول یا دسته دوم جلوگیری خواهد شد.
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