به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بسکتبال، طبق قانون مصوب وزارت ورزش و جوانان، تمام هزینه‎های مربوط به برگزاری مسابقات لیگ باید از طریق تیم‎‏های شرکت کننده و تا قبل از آغاز رقابت‌ها تامین شود. این در حالی است که با وجود گذشت چندماه از آغاز مسابقات باشگاهی بسکتبال در سطوح مختلف لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم، برخی تیم‎ها همکاری لازم در این زمینه را نداشته و از این بابت به فدراسیون بسکتبال بدهکارند.

در همین راستا فدراسیون بسکتبال با ارسال نامه‌های جداگانه به تیم‎هایی که بابت ورودیه لیگ و بازیکنان خود به این فدراسیون بدهکار هستند، اخطار داد که درصورت انجام نشدن اقدام سریع و لازم برای پرداخت بدهی، ازادامه حضورشان در مسابقات لیگ برتر، دسته اول یا دسته دوم جلوگیری خواهد شد.