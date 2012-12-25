  1. ورزش
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

فدراسیون بسکتبال به تیم‌های بدهکار اخطار داد/ تسویه کنید تا در لیگ بمانید

فدراسیون بسکتبال به تیم‌های بدهکار اخطار داد/ تسویه کنید تا در لیگ بمانید

بر اساس اعلام و اخطار فدراسیون بسکتبال، در صورتیکه تیم‎های بدهکار شرکت کننده در مسابقات باشگاهی برای تسویه حساب و پرداخت بدهی خود اقدام نکنند از ادامه حضور در مسابقات باشگاهی منع خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون بسکتبال، طبق قانون مصوب وزارت ورزش و جوانان، تمام هزینه‎های مربوط به برگزاری مسابقات لیگ باید از طریق تیم‎‏های شرکت کننده و تا قبل از آغاز رقابت‌ها تامین شود. این در حالی است که با وجود گذشت چندماه از آغاز مسابقات باشگاهی بسکتبال در سطوح مختلف لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم، برخی تیم‎ها همکاری لازم در این زمینه را نداشته و از این بابت به فدراسیون بسکتبال بدهکارند.

در همین راستا فدراسیون بسکتبال با ارسال نامه‌های جداگانه به تیم‎هایی که بابت ورودیه لیگ و بازیکنان خود به این فدراسیون بدهکار هستند، اخطار داد که درصورت انجام نشدن اقدام سریع و لازم برای پرداخت بدهی، ازادامه حضورشان در مسابقات لیگ برتر، دسته اول یا دسته دوم جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 1775270

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