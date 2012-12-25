به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام جواد حاجی‌زاده صبح دوشنبه در همایش مشترک طلاب و روحانیون با اساتید و دانشجویان، حوزه و دانشگاه را دو نهاد فعال در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم عنوان کرد و گفت: حوزه و دانشگاه در خط مقدم مقابله با ناتوی فرهنگی غرب قرار دارند، هرگونه فرافکنی و بی‌مسئولیتی در این حوزه با نتایج جبران ناپذیری در دراز مدت همراه خواهد بود.

وی با تاکید بر تعامل و هم‌اندیشی حوزه‌ و دانشگاه در عرصه‌های پژوهشی و آموزشی گفت: جریان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری تنها با وحدت حوزه و دانشگاه میسر است، از این رو دشمنان به دنبال تفرقه و بدبینی این دو قشر فرهیخته نسبت به یکدیگر هستند.

حجت الاسلام حاجی‌زاده با بیان این‌که تعامل طلاب و دانشجویان نخبه یکی از مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه است، افزود: هم اندیشی نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای تولید علم و جنبش نرم افزاری ضروری است.

در ادامه این همایش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اظهار داشت: باید برای تداوم برنامه های مشترک فرهنگی و معنوی از سوی حوزه و دانشگاه با ساز و کار مناسب و راهکارهای عملی در تحقق اهداف والای نظام تلاش کنیم.

علی رضایی ادامه داد: باید روحیه پژوهشگری و تحقیق در این دو قشر فرهیخته بیش از پیش تقویت شود.

وی تعهد و تخصص را لازم و ملزوم یکدیگر برشمرد و افزود: اساتید و دانشجویان و جوانان محقق و مبتکر علاقمند به نظام و انقلاب اسلامی هستند و در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی خود، عشق به سربلندی و افتخار آفرینی نظام اسلامی دارند و تحقیقات و اختراعات و پژوهشهای خود را در راه رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی و خودکفایی بکار گرفته اند.