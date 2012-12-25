اولین همایش ارتقای سلامت اداری استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ارتقای سلامت اداری استان البرز ظهر سه شنبه با حضور حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد.



بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری و معاونت توسعه و سرمایه انسانی جمهور در خصوص راهکارهای کاهش فساد اداری کارگاه آموزشی، حجت الاسلام پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص برنامه ریزی سلامت نظام اداری و برنامه پنجم توسعه، آقای خبره قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی کنواسیون های مبارزه با فساد بین المللی، مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص بررسی جرائم کارکنان دولت و یزدی معاون برنامه ریزی و اشتغال و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سخنرانی کردند.



کاوه حدادپور سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار البرز، حلیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، آقازاده شهردار کرج، منصور رحمانیان مدیر کل هواشناسی استان البرز، محسنی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، هدایی پور سرپرست شرکت گاز استان البرز، محمد جواد عطرچیان مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز، مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، منصور خاکی رئیس جهاد کشاورزی استان البرز و سایر مدیران کل و مسئولان دستگاه های استان البرز در این مراسم حضور داشتند.