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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

یاهو با مهر مطرح کرد:

اعلام روزشمار هفته وقف در استان البرز/ تجلیل از رسانه‌های برتر

اعلام روزشمار هفته وقف در استان البرز/ تجلیل از رسانه‌های برتر

کرج – خبرگزاری مهر: مشاور رسانه ی مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز از اعلام روزشمار هفته وقف و تجلیل از رسانه ها و خبرنگاران برتر حوزه وقف در این هفته خبر داد.

سیدعباس یاهو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن هفته وقف از اعلام روز شمار این هفته خبر داد و گفت: مطابق نام گذاری و عناوین روزهای این هفته، برنامه ها و اقداماتی در نظر گرفته خواهد شد.

وی وقف، "ترویج فرهنگ قرآن و معارف معصومان" را عنوان اولین روز از هفته وقف مقارن با 21 دیماه عنوان کرد.

"وقف، احیای سنت نبوی و سیره علوی"، "وقف ولایت، تدوام بیداری اسلامی" و "وقف، اقتصاد و افزایش بهره وری موقوفات" عناوین روزهای دوم تا چهارم از هفته وقف است که یاهو به آن اشاره کرد.

وی همچنین "وقف، عدالت، نیازهای اجتماعی"، "وقف و قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه"، "وقف، بانوان و توسعه ماندگار" را عناوین روزهای پایانی هفته وقف اعلام کرد.

یاهو در خصوص برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این هفته اظهار داشت: برگزاری جشنواره وقف چشمه همیشه جاری و معرفی و تجلیل از خبرنگاران و رسانه های برتر حوزه وقف در استان، برگزاری همایش های متعدد با هدف القای فرهنگ وقف به جامعه و تبیین ضرورت گرایش به وقف، حضور در نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد، غباروربی گلزار شهدا و امامزادگان شاخص و تجلیل از واقفان نمونه استان را از جمله برنامه های این نهاد در هفته وقف اعلام کرد.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش خواهیم کرد از بستر فراهم شده در این هفته نهایت استفاده را برای تبیین فرهنگ وقف داشته باشیم.

کد مطلب 1775296

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