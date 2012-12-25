سیدعباس یاهو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن هفته وقف از اعلام روز شمار این هفته خبر داد و گفت: مطابق نام گذاری و عناوین روزهای این هفته، برنامه ها و اقداماتی در نظر گرفته خواهد شد.

وی وقف، "ترویج فرهنگ قرآن و معارف معصومان" را عنوان اولین روز از هفته وقف مقارن با 21 دیماه عنوان کرد.

"وقف، احیای سنت نبوی و سیره علوی"، "وقف ولایت، تدوام بیداری اسلامی" و "وقف، اقتصاد و افزایش بهره وری موقوفات" عناوین روزهای دوم تا چهارم از هفته وقف است که یاهو به آن اشاره کرد.

وی همچنین "وقف، عدالت، نیازهای اجتماعی"، "وقف و قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه"، "وقف، بانوان و توسعه ماندگار" را عناوین روزهای پایانی هفته وقف اعلام کرد.

یاهو در خصوص برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در این هفته اظهار داشت: برگزاری جشنواره وقف چشمه همیشه جاری و معرفی و تجلیل از خبرنگاران و رسانه های برتر حوزه وقف در استان، برگزاری همایش های متعدد با هدف القای فرهنگ وقف به جامعه و تبیین ضرورت گرایش به وقف، حضور در نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد، غباروربی گلزار شهدا و امامزادگان شاخص و تجلیل از واقفان نمونه استان را از جمله برنامه های این نهاد در هفته وقف اعلام کرد.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش خواهیم کرد از بستر فراهم شده در این هفته نهایت استفاده را برای تبیین فرهنگ وقف داشته باشیم.