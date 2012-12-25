برگزاری آزمون دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران در 7 دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان تمام رشته‌ها باید یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون حضور یابند.

آزمون اختصاصی رشته‌های مهندسی صنایع، جغرافیا و برنامه ریزی شهری فقط در نوبت صبح برگزار خواهد شد.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که به سئوالات تستی با مداد مشکی نرم و پررنگ، و به سئوالات تشریحی فقط با خودکار آبی پاسخ دهند درغیراینصورت اوراق داوطلبان تصحیح نخواهد شد.

همراه داشتن کارت آزمون با درج عکس در آن برای شرکت در آزمون الزامی است و داوطلبان باید کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار همراه داشته باشند.

کارت ورود به جلسه آزمون در اتمام جلسه آزمون توسط ممتحن دریافت خواهد شد. در صورت عدم همراه داشتن کارت در هر دو نوبت داوطلب حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت.

در صورتی که رشته مقطع کارشناسی ارشد متقاضی با رشته های مجاز درج شده در شیوه نامه برای ثبت نام در مقطع دکتری پردیس البرز مغایرت داشته باشد، در صورت قبولی ثبت نام ملغی خواهد شد.

داوطلبان باید در تاریخ چهار و پنج دی ماه با مراجعه به سامانه ثبت نام و وارد کردن رهگیری، کارت آزمون خود را چاپ و در روز آزمون همراه خود داشته باشند.

در صورت هر گونه مغایرت اطلاعات مندرج در کارت، داوطلبان می توانند روز چهارشنبه 6 دی 1391 از ساعت 8:30 الی 14 به دانشکده مدیریت مراجعه کنند.