1100 کودک استان مرکزی واجد شرایط سبد غذایی کاهش فقر هستند

دکتر بابک عشرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کودکان دارای سوء تغذیه استان دارای کمبود انواع ریز مغذی ها به ویژه روی، کلسیم، آهن و ویتامین های A و D هستند.

وی با اشاره به عوارض سوء تغذیه در کودکان اظهارداشت: حدود 33 درصد از کودکان زیر شش سال استان مرکزی از عارضه لاغری و نیز حدود 21 درصد هم از کوتاهی قد رنج می برند.

دکتر عشرتی با بیان اینکه بیشترین مشکلات سوء تغذیه کودکان زیر شش سال استان در مناطق روستایی می باشد خاطرنشان کردند: نظارت بر تغذیه روستا مهدها و اجرای یک وعده غذای گرم می تواند تا خدی این مشکل را در روستاها کاهش دهد.



گفتنی است در حال حاضر حدود یکصد و ده هزار کودک زیر شش سال در استان مرکزی وجود دارد.