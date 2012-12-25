تعطیلی عمده واحدهای ناحیه صنعتی دلفان/ سرمایه گذاری که از منطقه خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خدایی سوری صبح سه شنبه در جریان بازدید از ناحیه صنعتی علی میرزایی دلفان با اشاره به اینکه شهرستان دلفان یکی از شهرستانهای محروم لرستان است، اظهار داشت: با توجه به نرخ بالای بیکاری در این شهرستان امیدواریم با تلاش ویژه مسئولان استانی و شهرستانی نسبت به شکوفا کردن صنعت در این شهرستان اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته افراد غیربومی از تسهیلات ارائه شده برای سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی استفاده کرده اند، اظهار داشت: متاسفانه این افراد پس از دریافت تسهیلات در دیگر استانهای کشور و با استفاده از تسهیلات این منطقه محروم اقدام به سرمایه گذاری کرده اند که امیدواریم هرچه سریعتر نسبت به بازگشت این سرمایه ها اقدامات عملی صورت گیرد.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بومی تاکید کرد و افزود: تنها واحدهایی که در این ناحیه فعال هستند واحدهای بومی این شهرستان هستند.

رضا دریکوند فرماندار دلفان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع ایجاد شده در این شهرستان توجیه اقتصادی نداشته اند، افزود: در شهرستان دلفان به عنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی می توان با توجه به قابلیتهای موجود اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی در این زمینه کرد.

مدیر امور استانهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور نیز در این بازدید به مشکلات ناحیه صنعتی علی میرزایی شهرستان دلفان اشاره کرد و افزود: بسیاری از کسانی که در این ناحیه صنعتی سرمایه گذاری کرده اند پس از مدتی کوتاه موفق به ادامه تولید نشده اند و این عامل مهمترین علت تعطیلی بسیاری از این واحدها بوده است.

علی نقی قدس اظهار داشت: بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است زمین های خریداری شده توسط سرمایه گذاران غیرفعال از آنان خلع ید شده و به سرمایه گذاران جدید واگذار شود.

وی در خصوص واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی علیمیرزایی دلفان که مشکل بانکی دارند نیز اظهار امیدواری کرد که با جلساتی که در فرمانداری برگزار می شود وضعیت این واحدها نیز مشخص شود.

مدیر امور استانهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در مورد عدم تحقق مصوبه سفر ریاست جمهوری در خصوص شهرک صنعتی شهرستان دلفان نیز گفت: مشکل شهرک صنعتی این شهرستان وجود معارض بوده که موجب محقق نشدن مصوبه دولت شده است که امیدواریم با همکاری مسئولان محلی این مشکل حل شود.

بنابر این گزارش از 23 واحد تولیدی ناحیه صنعتی علی میرزایی شهرستان دلفان 3 واحد فعال، 3 واحد نیمه فعال و مابقی آنها تعطیل است.