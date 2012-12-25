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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

باقر پناهی به مهر خبر داد:

مذاکره با پیمانکاران چینی جهت همکاری در ساخت پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) قم

مذاکره با پیمانکاران چینی جهت همکاری در ساخت پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان قم از مذاکره با پیمانکاران چینی جهت همکاری در ساخت پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) خبر داد.

محمد رضا باقرپناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام عملیات‌های عمرانی پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) بیان کرد: در حال حاضر مذاکراتی جهت همکاری پیمانکاران چینی در ساخت این پروژه عظیم عمرانی صورت گرفته است.

وی با اشاره بلوکه شدن برخی از منابع مالی کشور توسط چین بیان کرد: این منابع مالی که به علت تحریم‌ها توسط کشور چین بلوکه شده که در قالب همکاری در انجام پروژه‌ها قابل برگشت است.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: جهت بهره مندی از این منابع، شهرداری قم تصمیم گرفته است تا از پیمانکاران چینی در طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) استفاده کند که این امر نیز در حال حاضر در مرحله مذاکره است.

وی در ادامه با تاکید بر تسریع در انجام پروژه‌های شهری قم ابراز داشت: انجام پروژه‌ها بستگی به تامین منابع مالی پروژه است و از طرفی دیگر منابع باید در پروژه‌هایی صرف شود که دارای اولویت بوده و نیازهای اساسی مردم را مرتفع کند.

منابع نباید صرف پروژه‌های بی مصرف شود

وی از پروژه منوریل به عنوان پروژه‌ای پرهزینه نام برد و گفت: نباید منابع مالی را صرف پروژه‌هایی شود که بی مصرف باشند.

وی از پل جمهوری و تونل 9 دی به عنوان پروژه‌هایی نام برد که باید در تامین منابع مالی آنان توجه بیشتری صورت گیرد زیرا این دو پروژه از طرح هایی است که انجام و اتمام آن رضایتمندی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.
کد مطلب 1775312

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