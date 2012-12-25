به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فغانی به عنوان داور وسط دیدار تیم‌های "مانگ تانگ" تایلند و "جونبوک موتورز" کره جنوبی را در نونتابوری تایلند سوت می‌‌زند. کمک داوران فغانی در این بازی که روز هشتم اسفند 91 برگزار می‌شود، حسن کامرانی فر و رضا سخندان هستند. ناظر بازی از کشور بوتان و ناظر داوری از کشور مالزی انتخاب شده اند.

محسن ترکی دیگر داور ایرانی دیدار تیم‌های "اف‌سی سئول" کره جنوبی و ج"یانگسو" چین را سوت می زند. در این مسابقه که روز سه شنبه 8 اسفند 91 و در چارچوب دیدار اول گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود، محمدرضا ابوالفضلی و رسول فروغی به عنوان کمک‌های ترکی او را در امر قضاوت یاری می‌کنند. داور چهارم این بازی از کشور مالزی است. همچنین ناظر داوری این بازی از سنگاپور و ناظر بازی از کشور گوام انتخاب شده است.