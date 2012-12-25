  1. ورزش
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

ترکی و فغانی دو دیدار لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت می‌کنند

ترکی و فغانی دو دیدار لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت می‌کنند

محسن ترکی و علیرضا فغانی داوران ایرانی دو دیدار از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فغانی به عنوان داور وسط دیدار تیم‌های "مانگ تانگ" تایلند و "جونبوک موتورز" کره جنوبی را در نونتابوری تایلند سوت می‌‌زند. کمک داوران فغانی در این بازی که روز هشتم اسفند 91 برگزار می‌شود، حسن کامرانی فر و رضا سخندان هستند.  ناظر بازی از کشور بوتان و ناظر داوری از کشور مالزی انتخاب شده اند.

محسن ترکی دیگر داور ایرانی دیدار تیم‌های "اف‌سی سئول" کره جنوبی و ج"یانگسو" چین را سوت می زند. در این مسابقه که روز سه شنبه 8 اسفند 91 و در چارچوب دیدار اول گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود،  محمدرضا ابوالفضلی و رسول فروغی به عنوان کمک‌های ترکی او را در امر قضاوت یاری می‌کنند. داور چهارم این بازی از کشور مالزی است. همچنین ناظر داوری این بازی از سنگاپور و ناظر بازی از کشور گوام انتخاب شده است.

کد مطلب 1775315

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