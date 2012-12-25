اعلام آمادگی معاون نخست وزیر ارمنستان برای تشکیل منطقه مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در دیدار با علی اکبر صالحی ، وزیر امور خارجه در تهران گزارشی از سفر هیئت اقتصادی استان به جمهوری ارمنستان و زمینه‌های همکاری استان آذربایجان شرقی و استان‌های آرماویر و سیونیک ارائه کرد.

احمد علیرضابیگی از اعلام آمادگی معاون نخست وزیر ارمنستان برای تشکیل منطقه اقتصادی مشترک بین دو کشور و وجود زمینه‌های مناسب در منطقه آزاد ارس خبر داد و مقرر شد این موضوع در دستور کار کمیسیون مشترک همکاری‌های دوجانبه ایران و ارمنستان قرار گیرد.

همچنین پس از توضیحات استاندار آذربایجان شرقی در خصوص فراهم بودن زیرساخت‌های لازم در منطقه قلی‌بیگلو شهرستان خداآفرین از قبیل خطوط گاز و برق، راه دسترسی، پمپاژهای آب با ظرفیت بالا و سد بزرگ خداآفرین، ایجاد منطقه مشترک اقتصادی و صنعتی بین ایران و آذربایجان در این نقطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد ایجاد این منطقه مشترک به نحوی که امکان دسترسی آن از طریق راه‌آهن جمهوری آذربایجان به روسیه فراهم شود موضوع دستور کار کمیته حمل و نقل کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان که جلسه آن به زودی برگزار می‌شود، باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار همچنین از حضور وزیر امور خارجه و هیئت همراه در مناطق زلزله‌زده استان قدردانی کرد.