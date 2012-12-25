صادقیان نماینده بدمینتون قم در جام بین المللی فجر شد

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در این دورره از رقابت های بین المللی بدمینتون گرامیداشت دهه مبارک فجر و سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ورزشکاران مختلف از کشورمان و چندین کشور خارجی حضور خواهند یافت.



وی ادامه داد: در واقع این مسابقات بیست و سومین دوره رقابت های بین المللی بدمینتون جام فجر محسوب می شود که نگاهی به کشورهای خارجی شرکت کننده و همچنین بدمینتون بازان داخلی حاضر در مسابقات نشان از سطح بالا و کیفیت مطلوب آن دارد.



حضور بدمینتون بازان مطرح کشور در انتخابی جام بیست و سوم فجر



رئیس هیئت بدمینتون قم افزود: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، رقابت های بین المللی دهه فجر که هر ساله به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برپا می شود امسال میزبان بدمینتون باز زن و بدمینتون باز مرد از داخل و خارج از کشور خواهد بود و امیدواریم همچون دوره قبل شاهد حضور یک نماینده از بدمینتون استان قم نیز باشیم.



وی با اشاره به تیم های خارجی شرکت کننده در این دوره از پیکارهای بین المللی بدمینتون جام فجر در کشورمان، ابراز داشت: بدمینتون بازانی از کشورهای مطرح در این جام هستند و محسن صادقیان از هیئت بدمینتون استان قم در انتخابی این جام شرکت می کند.



پنجه باشی اظهار داشت: این در حالی است که سال گذشته بدمینتون بازانی از کشورهای آفریقای جنوبی، کانادا، مالزی، اوگاندا، عراق، مراکش، مکزیک، اسلواکی، نیجریه، سریلانکا، سوریه، آذربایجان و فیلیپین کشورهایی هستند که برای دوره قبل رقابت های جام فجر به کشورمان آمده بودند.



تلاش برای موفقیت بدمینتون باز قمی در انتخابی تیم ملی



وی تصریح کرد: برای شناخت نفرات تیم ملی کشورمان در رقابت های جام بین المللی بدمینتون فجر در بهمن ماه به میزبانی تهران، محسن صادقیان از قم با نظر مثبت کادر فنی تیم ملی به عنوان عضو تیم ملی بدمینتون جوانان کشورمان جواز حضور در انتخابی جام فجر را به دست آورده است.



رئیس هیئت بدمینتون قم عنوان داشت: صادقیان جوان با استعداد بدمینتون قم در حالی حضور در پیکارهای انتخابی این دوره بین المللی جام فجر را تجربه می کند که سال گذشته نیز در این مسابقات حضور یافت و در این رقابت ها عملکرد بسیار خوبی داشت.

