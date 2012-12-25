به گزارش خبرگزاری مهر، کهکشانهای مارپیچی معمولی مانند راه شیری از سه مولفه مرئی اصلی ساخته شده اند: حلقه، که بازوهای مارپیچی و اغلب گاز و غبار بر روی آن متمرکزاند؛ هاله، قلمرویی در اطراف حلقه که محل شکل گیری گاز، غبار یا ستاره های کوچک است و یک برآمدگی مرکزی در قلب حلقه که توسط غلظتی از ستاره های باستان در مرکز کهکشان شکل می گیرد.

با این حال کهکشان IC 2233از شکل های معمولی و رایج کهکشانهای مارپیچی بسیار متفاوت است. این کهکشان نمونه اولیه ای از یک کهکشان فوق نازک است که قطر آن دستکم 10 برابر بیشتر از ضخامت آن است.

این کهکشان حاوی حلقه ساده ای از ستاره هاست که در لبه آن دیده می شوند. این وضعیت آنها را به موضوع جذابی برای مطالعه تبدیل می کند و چشم انداز متفاوتی از کهکشانهای مارپیچی فراهم می آورد.

یک ویژگی مهم این نوع کهکشانها این است که آنها درخشانی کمتری دارند و تقریبا همه آنها هیچ برآمدگی ندارند.

رنگ آبی که می توان از بین این حلقه دید نشاندهنده ماهیت مارپیچی این کهکشان و حاکی از وجود ستاره های جوان، داغ و درخشانی است که از ابر گازهای بین ستاره ای متولد می شوند.

علاوه بر این، برخلاف کهکشانهای مارپیچی معمولی، کهکشان IC 2233هیچ خط غباری مشخصی از خود نشان نمی دهد. فقط تعداد اندکی از مناطق تکه ای را می توان در مناطق درونی چه در بالا و چه در پایین کهکشان مشاهده کرد.

این کهکشان در صورت فلکی سیاه گوش در فاصله 40 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد .