26 هزار مورد بازرسی در شب یلدا از صنوف انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول فعالیت یک هفته ای طرح یلدا تعداد 26 هزار و 380 فقره بازرسی توسط بازرسین اصناف بعمل آمده که از این تعداد بازرسیها ، تعداد 2 هزار و 510 فقره پرونده تخلفاتی به ارزش پیشنهادی دو میلیارد و 888 میلیون و 656 هزار و 961 ریال تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش همچنین تعداد یک هزار و 214 فقره گزارش مردمی در این مدت دریافت شد که منجر به تشکیل 545 فقره پرونده به ارزش پیشنهادی یک میلیاردو 397 میلیون و 680 هزار و 509 ریال و در مجموع به ارزش 4 میلیارد و 286 میلیون و 337 هزارو 470 ریال تشکیل و برای رسیدگی به محاکم تعزیراتی ارسال شده است.

گزارش روابط عمومی شورای اصناف کشور حاکی است که طی مدت مذکور از سوی واحدهای بازرسی و نظارت شهرهای تابعه استان تهران تعداد 5 هزارو 722 فقره بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته،که تعداد هزار و 275 فقره پرونده به ارزش پیشنهادی دو میلیاردو و 181 میلیون و 291 هزار و 393 ریال تشکیل که برای رسیدگی به محاکم تعزیراتی ارجاع شده است.

همچنین از مجموع پرونده های تشکیل شده، بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب بوده است؛ ضمن اینکه بیشترین شکایات نیز به ترتیب مربوط به آجیل و خشکبار و هندوانه گزارش شده است.