مهلت دور دوم کدگذاری کالاها در سطح عرضه تا اول بهمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌زاده از تمدید مهلت دور دوم کدگذاری کالاها در سطح عرضه تا اول بهمن خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در دور دوم کدگذاری کالاها در سطح بازار، تعداد اقلام افزایش یافته است، مجامع صنفی، اتحادیه‌ها و شورای اصناف کشور اعلام کردند که مهلت مقرر شده تا اول دیماه برای این منظور کافی نیست.

مدیر پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی افزود: بر این اساس، با رایزنی‌های انجام شده و موافقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، این مدت یک ماه افزایش یافت و مشمولین طرح می‌توانند در مهلت یاد شده جهت خوداظهاری و درخواست برچسب شبنم اقدام کنند.

وی تصریح کرد: از اول بهمن ماه بازرسان نهادهای نظارتی، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی در سطح بازار حضور یافته و اقدام به جمع آوری کالاهای مشمول طرح که فاقد برچسب شبنم هستند، خواهند کرد.

نوری‌زاده افزود: در دور دوم کد گذاری کالا در سطح عرضه تلاش شد تا نقاط ضعف اجرای پروژه در دوره قبل بر طرف و نصب شبنم روی کالاها در اسرع وقت و با رعایت موارد امنیتی صورت گیرد.

