واگن حمل خودرو در مسیر اراک - مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جعفری با اعلام ظرفیت جابه‌جایی 5 خودرو برای هر واگن حمل خودروی مسیر اراک - مشهد و بالعکس در هر سیر به صورت یک روز در میان، افزود: قیمت بلیت یک طرفه این واگن‌ها برای هر خودرو 650 هزار ریال و خرید دوطرفه بلیت آن یک میلیون و 200 هزار ریال است.

مدیر بازرگانی و برنامه‌ریزی قطارهای شرکت رجاء گفت: خدمت جدید برای استفاده متقاضیان سفر با قطار از خودروی شخصی در مسیر مقصد بوده که به لحاظ اقتصادی نیز استفاده از واگن‌های حمل خودرو به صرفه‌تر و مهمتر از آن ایمن‌تر می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: با اضافه شدن واگن حمل خودرو در مسیر اراک - مشهد، در حال حاضر این تسهیلات برای مسافران در 16مسیر ریلی کشور ارائه می‌شود.

مدیر بازرگانی و برنامه‌ریزی شرکت رجاء اظهار داشت: خدمات حمل خودروی شخصی به همراه قطارهای مسافری در محورهای تهران - مشهد، تهران - اندیمشک، تهران - شیراز، شیراز - مشهد، تهران - اهواز، تهران - تبریز، تهران - یزد، تهران - کرمان، اصفهان - بندرعباس، تهران - بندرعباس، یزد - مشهد، یزد - بندرعباس، بندرعباس - مشهد، تهران - زاهدان، کرمان - مشهد و اراک - مشهد برقرار است.

وی با بیان اینکه برای خرید همزمان دوطرفه بلیت واگن‌های حمل خودرو در مسیرهای مختلف تخفیفاتی نیز در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: با استقبال هموطنان از این خدمات، سرویس‌ها در مسیرهای پرتقاضا اضافه شده و در صورت عدم استقبال باتوجه به هزینه‌های وارده مجبور به حذف واگن‌های حمل خودرو در مسیرهای کم‌تقاضا خواهیم بود.

جعفری گفت: هموطنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه خرید بلیت واگن‌های حمل خودرو در مسیرهای مختلف همچنین بهای بلیت این نوع واگن‌ها می‌توانند علاوه بر مراجعه به سایت رجاء به نشانی www.raja.ir ، با سامانه اطلاع‌رسانی و ارتباط با مشتری این شرکت از طریق تلفن 1539 تماس حاصل نمایند.