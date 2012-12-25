مسابقه دوچرخه سواری استقامت جاده ای در آسارا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار آسارا در حاشیه این مسابقه اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد توریسم ورزشی و شناساندن قابلیت های بخش است.



محسن محمدی با بیان اینکه حمایت از ورزش و قهرمانان موجب گرایش بیشتر جوانان به ورزش شده و حضور جوانان را در رشته های ورزشی تقویت می کند، یادآور شد: ما ورزش هایی مانند یخ نوردی در دهه مبارک فجر، مسابقات اسکی آسیا و جهان را در دستور کار خواهیم داشت و امیدواریم با توجه به قابلیت های بخش و تداوم این مسابقات ورزشکاران ما بتوانند نهایت استفاده را از منطقه توریستی و ورزشی ببرند.

در ادامه جوانمرد مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اذعان داشت: موفقیت برگزاری این مسابقه مستلزم هماهنگی، همکاری و تعامل بسیار خوب مسئولان ادارات بخش آسارا است.

در پایان این مسابقه علیرضا اصغر زاده از آذربایجان شرقی، سجاد طاهری از استان مرکزی، مهدی علمایی از البرز، طاهر حری از استان مرکزی، حامد سیفی کار از همدان، مهدی آزمون از توابع تهران، سعید صفرزاده از آذربایجان شرقی، محسن رحمانی از تهران، محمدرضا محمدی ها از البرز، رضا مهدوی از تهران، مقام اول تا دهم این رقابتها را کسب کردند و جوایزی نقدی به آنان اهدا شد.

در پایان نیز از پیشکسوتان این ورزش (ربیعی و حضوری) تقدیر شد.

این مسابقه با حضور مدیران کل ورزش و جوانان و بحران استان البرز، شهردار کلانشهر کرج و رئیس فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.