اردکان مستعد پرورش شترمرغ/ تولید 25 درصد گوشت شترمرغ استان در اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، در اردکان که اغلب آن را به عنوان شهری صنعتی می شناسند، هم اکنون 10 واحد پرورش شترمرغ وجود دارد و در آینده نزدیک نیز چهار واحد دیگر به پرورش دهندگان شترمرغ افزوده می شود.

گرچه سرمایه اولیه و سرمایه در گردش پرورش شترمرغ، قدری زیاد باشد و کار پرورش آن اندکی دشوار اما شترمرغ از جمله پرندگانی است که همه اجزای بدن آن قابل استفاده است و به قیمت خوبی نیز در بازار به فروش می رسد.

از گوشت و تخم و پر و پوست شترمرغ گرفته تا پوسته تخم این حیوان در بخش های مختلف قابل استفاده و قابل فروش است.

سرمایه اولیه برای راه اندازی یک واحد پرورش شترمرغ حدود 150 میلیون تومان

محمد کوهپمایی، پرورش دهنده شترمرغ که در حواشی شهر اردکان زمینی به وسعت دو هکتار را برای پرورش شترمرغ حصارکشی کرده و از جوجه تا شترمرغ بالغ را پرورش می دهد، درباره پرورش شترمرغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه سال است که در کار پرورش شترمرغ فعال هستم و سرمایه اولیه این کار در مجموع 150 میلیون تومان بوده است.

این پرورش دهنده شترمرغ از تولید سالانه شش تن گوشت، یک تن پر شترمرغ و هزار مترمربع پوست شترمرغ در واحد خود خبر داد.

وی یادآور شد: از تخم شترمرغ نیز استفاده های زیادی می شود که پس از مصرف جوجه کشی می توان به مصرف خوراکی، تزیینات، کارهای هنری و صنایع دستی اشاره کرد.

تولید سالانه 15 تن گوشت شترمرغ در اردکان

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اردکان هم از فعالیت 10 واحد پرورش شترمرغ در این شهرستان خبر داد و گفت: در این شهرسان سالانه 15 تن گوشت شترمرغ، 100 عدد تخم شترمرغ، شش هزار مترمربع پوست و هفت تن پر شترمرغ تولید می شود.

محمدحسین وطنخواه از اشتغال بیش از 45 نفر به صورت مستقیم و 110 نفر به صورت غیرمستقیم در این بخش خبر داد و عنوان کرد: سالانه بین 65 تا 67 تن گوشت شترمرغ در استان یزد تولید می شود که شهرستان اردکان با تولید سالانه 15 تن بیش از یک چهارم مجموع تولید استان که بیش از 25 درصد می شود را تامین می کند.

وی از صدور مجوز تاسیس چهار واحد پرورش شترمرغ در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، توجه ویژه ای به این بخش شده و در حال حاضر با اعطای تسهیلات بلندمدت با بهره پایین، حمایت های خوبی از طرف جهاد کشاورزی از پرورش دهندگان شترمرغ می شود.

شترمرغ نه تنها در بخش اشتغال زایی و ... حیوانی مفید محسوب می شود بلکه کارشناسان تغذیه نیز معتقدند شترمرغ یکی از مفیدترین گوشت ها را دارد.

ارزش غذایی بالای گوشت شترمرغ/ سالم ترین نمونه گوشت قرمز از آن شترمرغ است

یک کارشناس تغذیه در اردکان درباره ارزش غذایی گوشت شترمرغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گوشت شترمرغ از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و در گروه گوشت قرمز طبقه بندی شده و یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز محسوب می شود.

محمدحسین کمالی ادامه داد: کالری، کلسترول و چربی این گوشت از گوشت مرغ و حتی بوقلمون پایین تر است و به دلیل دارا بودن اسیدهای چربی و امگا سه در جلوگیری از لخته شدن خون و افسردگی موثر است.

وی با بیان اینکه سدیم پایینی در این گوشت قرار دارد، عنوان کرد: به همین علت گوشت شترمرغ برای افرادی که مبتلا به فشار خون هستند، توصیه شده است.

کمالی اظهار داشت: یکی دیگر از خواص مهم این گوشت، چربی پنهان یا چربی بین بافتی است و به دلیلی وجود این نوع چربی برای افرادی که از بیماری های قلبی و عروقی رنج می برند و به دنبال کاهش وزن هستند، مفید و موثر است.

با این وجود به نظر می رسد گوشت شترمرغ هنوز آنگونه که باید در میان مردم و در سبد غذایی خانواده ها جای خود را به خوبی باز نکرده و لازم است در زمینه بازاریابی آن نیز اقداماتی انجام شود.

با رفع این مشکل، علاوه بر تامین سلامت مردم، مشکل فروش واحدهای پرورش شترمرغ نیز تا حد زیادی رفع می شود و رغبت برای سرمایه گذاری در پرورش شترمرغ افزایش پیدا می کند.

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گزارش: حمید مستوفی