به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه مهدی فوقی در نشست مسئولان تشکل های دانش آموزی مدارس کاشان در کانون الزهرا افزود: قدرت ایران ناشی از دانش آموزان و دانشگاهیانی است که آگاه و صاحب اندیشه هستند و دنیای استکبار از اندیشه وتفکر ایرانی اسلامی می‌هراسد .

به گفته وی، خودباوری جوانان ایرانی در زمینه‌های مختلف علمی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی موجب شده که دشمن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنتی و اعتیاد به مقابله با جوانان این مرز و بوم بپردازد .

وی با اشاره به افزایش رسانه های غربی علیه ایران و اسلام گفت: با وجود آنکه تعداد رسانه‌های ایران، یک درصد رسانه‌های غربی است، اما آنها به دلیل ترس از اسلام تحمل شبکه‌های ایرانی و اسلامی را ندارند .

تاکید کرد: بصیرت دینی یعنی در هرجا و مقامی هستید، اثرگذار باشید، بصیرت از اخلاص ریشه می‌گیرد و نفاق و ریاکاری نتیجه نداشتن بصیرت است.

وی تصریح کرد: بصیرت یعنی نسبت به پدر و مادر محبت داشته باشیم و به همنوعان احترام بگذاریم و جوان دیندار و بصیر برای دوست خود دلسوزی می کند، از ارتکاب تخلف و گناه دوری می کند.

به گفته وی، بی اطلاعی، ناشی از نداشتن بصیرت است، همان دیندارانی که درکربلا به نام دین علیه امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدند، اطلاع و بصیرتی نسبت به راه و هدف آن حضرت نداشتند.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی، ثروت کشورهای تحت سلطه را به نام خود مصادره می کنند و مردم کشورهای صاحب ثروت در فقر و مرگ دست و پا می زنند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان اصفهان گفت: باید اقتضائات و هیجانات جوانان را در مسیر بصیرت و آگاهی جهت بخشی کرد و تشکل های دانش آموزی، مسیر درست این حرکت است.

به گزارش مهر، در این همایش، بیش از هفتصد نفر از مسئولان شورای دانش آموزی، انجمن های اسلامی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی مدارس شهرستان کاشان شرکت داشتند.