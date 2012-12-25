به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با انجام بررسی‌های خود روی 1810 بیمار 3 تا 18 ساله دریافتند حساسیت تشخیص سونوگرافی برای شناسایی آپاندیسیت در کودکان با گذشت زمان از ظهور علائم و نشانه‌های آپاندیسیت بطور قابل توجهی بیشتر می‌شود.

براساس این گزارش محققان افزودند: تشخیص این بیماری توسط سونوگرافی در کودکانی که ظهور علائم آپاندیسیت در آنها در کمتر از 12 ساعت رخ داده به میزان 81 درصد بوده و این در حالیست که حساسیت تشخیص سونوگرافی در میان کودکانی که بیش از 48 ساعت در آنها از ظهور این علائم گذشته به 96 درصد رسیده است.

نتایج حاصل از این گزارش می‌افزاید: به منظور کاهش تماس کودکان با اشعه‌های سیتی اسکن ابتدا برای تشخیص آپاندیسیت میان آنها بهتر است از سونوگرافی استفاده شود.

البته محققان به تأخیر در انجام سونوگرافی نیز توصیه نمی‌کنند زیرا در صورت گذشت زیاد زمان، خطر پرفوراسیون آپاندیس بالا می‌رود.

نتایج این تحقیق در نشریه آنلاین مدیکال اکسپرس منتشر شده است.