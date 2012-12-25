ادعای جدید درباره سخنگوی سابق وزارت خارجه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، برخی رسانه ها ادعا کردند که جهاد مقدسی سخنگوی سابق وزارت خارجه سوریه در آمریکا به سر می برد و با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) همکاری می کند.

روزنامه گاردین انگلیس در پایگاه اینترنتی خود مدعی شد: جهاد مقدسی اوایل ماه جاری میلادی به آمریکا فرار کرده است.

این روزنامه غربی ادعا کرد: وی از طریق سوریه به لبنان و از آنجا به آمریکا فرار کرده است و مسئولان سیا به وی برای فرارش کمک کرده اند.

این روزنامه به جزئیات بیشتری درباره چگونگی فرار سخنگوی سابق ریاست جمهوری سوریه اشاره نکرده است.

شایان ذکر است که مسئولان نظام سوریه قبلا اعلام کرده اند که جهاد مقدسی در تعطیلات سه ماهه به سر می برد.