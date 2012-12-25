اهل کری خواندن نیستم/سه امتیاز بازی استقلال را می خواهیم

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان برای نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، عنوان کرد: خوشبختانه ما تمرینات آماده سازی خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان ما نیز آماده رقابت در نیم فصل دوم لیگ هستند.

وی ادامه داد: در فصل نقل و انتقالات نیم فصل نیز با تلاش مسئولان باشگاه آلومینیوم، توانستیم چند بازیکن خوب و با تجربه از جمله میلاد میداودی و مجتبی زارعی را جذب کنیم که قطعا حضور این بازیکنان در ادامه لیگ برای ما مفید خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: تیم ما از نظر دفاعی در نیم فصل نخست خوب کار کرد اما در خط حمله نیاز به تقویت تیم خود داشتیم که خوشبختانه در نقل و انتقالات نیم فصل توانستیم این کار را انجام دهیم.

میثاقیان در خصوص دیدار آلومینیوم برابر استقلال گفت: ما از هر لحاظ آماده این بازی هستیم و از هواداران آلومینیوم نیز می خواهم با حضور خود در ورزشگاه به ما در راه غلبه بر استقلال کمک کنند.

وی افزود: تیمهای استقلال و پرسپولیس، تیمهای بزرگ و پرطرفداری در فوتبال ایران هستند و من نیز این دو تیم را دوست دارم، اما همواره مقابل آنها به دنبال کسب پیروزی بوده ام.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان اظهار داشت: من اهل کری خواندن نیستم، اما تیم ما تنها به دنبال کسب سه امتیاز مقابل استقلال است و می توانیم با حمایت هواداران به این هدف برسیم.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران از ساعت 15 روز چهارشنبه شش دی ماه در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.