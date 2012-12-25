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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

میثاقیان در گفتگو با مهر:

اهل کری خواندن نیستم/سه امتیاز بازی استقلال را می خواهیم

اهل کری خواندن نیستم/سه امتیاز بازی استقلال را می خواهیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با بیان اینکه تیمهای استقلال و پرسپولیس را دوست دارم، گفت: اهل کری خواندن نستیم و سعی خواهم کرد در زمین بازی توانایی تیمم را نشان دهم.

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان برای نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، عنوان کرد: خوشبختانه ما تمرینات آماده سازی خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان ما نیز آماده رقابت در نیم فصل دوم لیگ هستند.

وی ادامه داد: در فصل نقل و انتقالات نیم فصل نیز با تلاش مسئولان باشگاه آلومینیوم، توانستیم چند بازیکن خوب و با تجربه از جمله میلاد میداودی و مجتبی زارعی را جذب کنیم که قطعا حضور این بازیکنان در ادامه لیگ برای ما مفید خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: تیم ما از نظر دفاعی در نیم فصل نخست خوب کار کرد اما در خط حمله نیاز به تقویت تیم خود داشتیم که خوشبختانه در نقل و انتقالات نیم فصل توانستیم این کار را انجام دهیم.

میثاقیان در خصوص دیدار آلومینیوم برابر استقلال گفت: ما از هر لحاظ آماده این بازی هستیم و از هواداران آلومینیوم نیز می خواهم با حضور خود در ورزشگاه به ما در راه غلبه بر استقلال کمک کنند.

وی افزود: تیمهای استقلال و پرسپولیس، تیمهای بزرگ و پرطرفداری در فوتبال ایران هستند و من نیز این دو تیم را دوست دارم، اما همواره مقابل آنها به دنبال کسب پیروزی بوده ام.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان اظهار داشت: من اهل کری خواندن نیستم، اما تیم ما تنها به دنبال کسب سه امتیاز مقابل استقلال است و می توانیم با حمایت هواداران به این هدف برسیم.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران از ساعت 15 روز چهارشنبه شش دی ماه در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.

کد مطلب 1775353

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