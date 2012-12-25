1200 تن میوه شب عید در گیلان ذخیره سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زیرک افزود: این میزان میوه شامل 700 تن پرتغال و 500 تن سیب است که برای توزیع در ایام پایانی سال برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: این میوه ها با نرخ مصوب در مکانهای مناسب در سراسر استان با اعلام و اطلاع رسانی قبلی برای شهروندان عرضه خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با هدف حمایت از تولید مرغ گوشتی در استان و نیز ذخیره سازی مناسب برای توزیع در مواقع خاص و ضروری گوشت مرغ به اندازه کافی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام برای مصرف استان ذخیره شده است.

وی همچنین افزود: در مقابل دریافت مرغ از تولیدکنند گان استان نهاده های مورد نیاز آنان طبق توافق در اختیار شان قرار می گیرد.

زیرک تصریح کرد: در راستای حمایت از دامداران استان و کارخانجات تولید مواد لبنی طی قرار داد و تفاهم منعقد، مقرر شده در ازای تحویل شیر به کارخانجات فرآورده های لبنی نهاده های دامی از سوی این سازمان برای دامداران استان اختصاص یابد و در این زمینه تاکنون هشت هزار و 196 تن نهاده از سوی این سازمان توزیع شده است.