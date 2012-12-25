اکران فیلم های جشنواره عمار در مساجد ازنا/ سخنرانی مسئولان محلی

سید مسعود صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن دهه بصیرت فیلمهای جشنواره عمار به مدت هشت شب در مساجد شهرستان ازنا اکران می شوند.

وی به دیگر برنامه های این دهه اشار کرد و بیان داشت: در این هفته کانونهای فرهنگی هنری مساجد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا بعد از نماز مغرب و عشاء اقدام به برگزاری مراسم سخنرانی و نمایش فیلمهای جشنواره عمار کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا از برگزاری برنامه ها طی شبهای گذشته خبر داد و بیان داشت: طی چهار شب گذشته مسجد باب الحوائج(ع)شاهد، مسجد امام رضا(ع)، مسجد صاحب الزمان (عج) و همچنین مسجدامیرالمومنین(ع) میزبان برگزاری برنامه های این دهه از جمله اکران فیلمهای جشنواره عمار بوده است.

صالحی با اشاره به سخنرانی حجت الاسلام هراتی مطلق در یکی از این برنامه ها، افزود: مسجد قمر بنی هاشم(ع)، مسجد امام حسین(ع)، مسجد بقیه اله(عج) و مسجد صاحب الزمان نیز امشب و طی شبهای آینده میزبان برگزاری این مراسم است.