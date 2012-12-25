مرتضوی برکنار نشود شیخ الاسلامی استیضاح می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری در حاشیه برگزاری جلسه غیر علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران درباره تذکر کتبی وی و هفت نماینده دیگر به وزیر کار در خصوص برکناری مرتضوی رئیس صندوق تامین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس آقای مرتضوی رئیس قانونی صندوق تامین اجتماعی نیست. اساسا دیگر سازمان صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و وزیر باید فرد دیگری را برای این سمت منصوب کنند.



وی ادامه داد: تصدی آقای سعید مرتضوی در این سازمان عمل مجرمانه ای است ما منتظریم ببینیم که آیا دولت به وظیفه قانونی خود عمل می کند یا نه. اگر به قانون عمل نشود من شخصا خودم تصمیم به استیضاح وزیر کار دارم.



نماینده تهران در مجلس در خصوص حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی نیز گفت: هم اکنون وزیر باید نسبت به برکناری مرتضوی اقدام کند یا اینکه خودش اعلام استعفا کند وزیر هم اکنون کوتاهی می کند اما ما کاری نداریم که وزیر کاره ای هست یا تحت فرمان آقای احمدی نژاد است.



مطهری تاکید کرد: وزیر باید وظیفه خود را انجام دهد اگر چنین قدرتی ندارد این نشانه ضعف است و باید برکنار شود.

