اقتصاد مقاومتی به مفهوم ریاضت اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه شنبه در نشست توجیهی اقتصاد مقاومتی در جمع مدیران استان که در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: توجه به نیروی کار و تولیدات داخلی، اتکاء به اقتصاد دانایی محور، اصلاح الگوی مصرف، انجام تحقیقات کاربردی و توجه به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیربنایی از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند.

وی افزود: برای تحقق این مولفه ها و شاخص ها دولت باید کمتر در مسائل اقتصادی مداخله کند و به جایگاه علم، تکنولوژی و تحقیقات در کشور اهمیت ویژه ای داده شود و مردم، نقش محوری را در فعالیت ها داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، با بیان اینکه همراهی مردم از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می تواند در طرح اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی، محور مردم هستند و همراهی آنها این طرح عظیم را به سرانجام خواهد رساند و لازمه دستیابی به این هدف، واگذاری کارها به مردم است.

حبیبی، اقتصاد مقاومتی را نقطه مقابل اقتصاد سرمایه داری معرفی کرد و یادآورشد: اقتصاد مقاومتی خاص زمان جنگ و تحریم نیست بلکه یک چشم انداز بلند مدت پیش روی اقتصاد ایران است چرا که اقتصاد ایران در سایه تفکر اسلامی و جمهوری اسلامی همواره آماج حملات دشمنان است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به منظور بالا بردن ضریب ایمنی و اطمینان برای تحقق رفاه اجتماعی است و به مفهوم ریاضت اقتصادی نیست بلکه به مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات در زیر بخش های اقتصادی برای جلوگیری از امتیاز دهی به دشمنان است.

حبیبی با اشاره به جایگاه کشور در حوزه علم و دانش تصریح کرد: ایران براساس سند چشم انداز بیست ساله باید در افق 1404 جزء ده کشور برتر علمی و پژوهش دنیا باشد اما امسال براساس ارزیابی های جهانی و 15 سال قبل از سند چشم انداز توانسته رتبه 16 علمی را در دنیا به خود اختصاص دهد.

معاون استاندار درادامه موفقیت های ایران در زمینه تولید سلولهای بنیادین و انرژی صلح آمیز هسته ای را از دیگر دستاوردهای علمی و پژوهشی ایران در عرصه جهانی دانست.

