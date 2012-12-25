پیکار دشوار شهرداری تبریز در خانه متین ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دور برگشت رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا چهارشنبه با انجام شش دیدار همزمان در شهرهای مختلف سپری می شود که در یکی از بازیهای مهم، تیم شهرداری تبریز در خانه تیم متین ورامین به میدان خواهد رفت.

شهرداری تبریز که هفته قبل نتوانست کوچکترین بهره را از امتیاز میزبانی اش ببرد و سه بر صفر برابر تیم پیکان تن به شکست داد، این هفته فرصتی را پیش روی خود دارد تا بتواند رده نهم جدول را از تیم باریج اسانس کاشان پس بگیرد.

شهرداری در نیم فصل اول به اذعان کارشناسان نتوانست عملکردی خوب و شایسته داشته باشد و از اینرو احمد مساجدی دستیار خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی را در راس کادرفنی خود به خدمت گرفت. با آمدن مساجدی و پیروزی شهرداری برابر تیم قعرنشین و دو امتیازی بازرگانی جواهری گنبد در نخستین هفته از دور برگشت، تا حدودی امیدواری برای موفقیت این تیم در نیم فصل دوم ایجاد شد اما شکست خانگی مقابل تیم پیکان تهران، دوباره شهرداری را به حال و روز سابق بازگرداند و علاوه بر آن، سقوط یک پله ای این تیم در جدول رده بندی را نیز سبب شد.

اما دیدار فردای شهرداری در خانه متین ورامین فرصتی است تا تیم تبریزی دوباره از جمع قعرنشینان مقداری فاصله گرفته و یک پله در جدول صعود کند. این امیدواری شهرداری در هفته جاری از آنجا نشات می گیرد که همزمان با پیکار ورامین، تیم باریج اسانس کاشان که هم امتیاز با شهرداری و یک پله بالاتر از این تیم تبریزی در جدول ایستاده است، قرار است در خانه تیم مدعی کاله آمل به میدان برود.

دیدار باریج اسانس در خانه کاله تیم چهارم جدول که یکی از مدعیان قهرمانی در فصل جاری نیز است، حداقل به روی کاغذ می تواند دشواری های زیادی برای تیم کاشانی در پی داشته باشد و از اینرو می توان پیش بینی کرد که تیم باریج اسانس در دیدار با کاله با دست خالی زمین مسابقه را ترک خواهد کرد.

بطور قطع احمد مساجدی سرمربی تیم شهرداری نیز به این نکته واقف است که باریج اسانس تیم همسایه جدولی شهرداری در خانه تیم کاله مصاف سختی دارد و احتمال امتیاز گرفتنش خیلی ضعیف است. همین امر سبب خواهد شد که شاگردان مساجدی اگرچه در زمین تیم متین ورامین به میدان خواهند رفت اما با انگیزه کسب حداقل یک امتیاز برابر این حریف رده پنجمی شان صف آرایی کنند.

اما در سوی مقابل تیم متین ورامین نیز انگیزه کمتری برای برد در این مصاف خانگی ندارد و بی گمان این تیم که اکنون در جمع مدعیان و بالانشینان جدول جای گرفته، به دنبال کسب حداکثر امتیازات دیدار با تیم شهرداری تبریز خواهد بود.

پیروزی متین در بازی فردای ورامین این تیم را می تواند حتی به خانه سوم جدول برساند که صعود دو پله ای تیم متین در جدول، مستلزم شکست تیم سایپا برابر تیم نوین کشاورز و همچنین باخت تیم کاله مقابل تیم باریج اسانس خواهد بود که البته با توجه به جایگاه حریفان تیمهای سایپا و کاله، نمی توان برای این دو تیم 24 امتیازی باخت در هفته چهاردهم را متصور شد.

البته تیم متین ورامین از سویی نیز محکوم به برد برابر تیم شهرداری تبریز است چراکه تیم ششم جدول یعنی میزان خراسان بازی بسیار راحتی را در خانه تیم قعرنشین بازرگانی جواهری گنبد دارد و همانطور که تیم شهرداری تبریز دو هفته قبل در گنبد پیروز شد، می توان پیش بینی کرد که تیم خوب میزان نیز می تواند از تیم بازرگانی جواهری سه امتیاز کامل بگیرد.

بدین ترتیب تیم متین برای اینکه از رده پنجم پایین تر نیاید، مجبور خواهد شد تا تیم شهرداری را با دست خالی به تبریز بازگرداند.

شهرداری تبریز هم اکنون با 14 امتیاز یک پله پایین تر از تیم هم امتیاز باریج اسانس در خانه دهم جدول ایستاده و تیم متین ورامین نیز با 24 امتیاز پایین تر از تیمهای هم امتیاز سایپا و کاله در رده پنجم جدول قرار دارد.

دیدار تیمهای متین ورامین و شهرداری تبریز از چارچوب بازیهای هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از ساعت 16 فردا چهارشنبه به میزبانی تیم متین برگزار خواهد شد.