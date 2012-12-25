حضور هفت نفر از بانوان بدمینتون باز فارس در انتخابی تیم ملی

متین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نگار ناسوتی، هانیه افراسیابی، الهه فره بخت، سارا کیوان، پگاه کیوان، پانتا خدابخش، زهرا ده بزرگی بدمینتون بازان استان فارس در رقابت های انتخابی تیم ملی دررده نوجوانان جوانان هستند.

وی ادامه داد: بانوان بدمینتون باز استان فارس به دلیل استعدادها و توانایی های که دارند بعد از استان تهران از ارکان اصلی تیم ملی کشور دررشته بدمینتون هستند.

عدم وجود اسپانسر

نائب رئیس بدمینتون استان فارس تصریح کرد: طی سالیان گذشته به دلیل توانمندی فراوان بانوان بدمینتون باز در لیگ برتر و مسابقات کشوری همواره حضور موفقی داشته اند اما متاسفانه اسپانسر دائمی برای حمایت از این ورزشکاران وجود ندارد.

هاشمی تاکید کرد: نبود اسپانسر دائمی باعث شده تا تیمهای بدمینتون با مشکلات فراوانی روبه رو شوند به گونه ای که هم اکنون انگیزه ورزشکاران برای حضور در مسابقات مختلف کم شده است.

وی همچنین یادآورشد: به دلیل برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، مسابقات لیگ بدمینتون به میزبانی استان فارس در روزهای 28 و 29 دی ماه در شیراز برگزار می شود.