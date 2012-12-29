خطرسیگارهای الکترونیکی بیش از سیگارهای معمولی است

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تبلیغات گسترده ماهواره ها در مورد ترک سیگار با سیگارهای الکترونیکی از آنجا که بعضی ها فکر می کنند این سیگارها بی ضرر بوده یا به ترک سیگار کمک می کنند از خود می پرسند آیا می توان با این سیگار به سلامتی رسید.

وی تاکید کرد: این وسیله الکترونیکی کمکی به ترک سیگار نکرده و باعث کشیدن بخار نیکوتین می شود چرا که محصول نیکوتین مایع در این سیگارها با گرم شدن الکترونیک به بخار تبدیل شده و با کشیدن وارد ریه مصرف کننده می شود.

این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: ممکن است سیگار الکترونیکی در اوایل باعث کاهش مصرف سیگار یا از بین رفتن صرفه و مشکلات تنفسی و بوی دهان گردد اما تردیدهای جدی در کشورها پیشرفته برای کم خطر بودن این سیگار ها وجود دارد چراکه در هر حال نیکوتین به عنوان یک ماده زیان آور وارد ریه شده و جای سیگار معمولی را می گیرد.

به گفته ابهری ، ممکن است این سیگارها در مقایسه با سیگارهای معمولی کم خطر تر باشند اما هنوز آثار بعدی آنها مورد بررسی قرار نگرفته بنابراین بهتر است هموطنان فریب تبلیغات ماهواره ای را نخورده و با ورزش و همت به جنگ با سیگار بروند .