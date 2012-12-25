اقرار دولت به فروش ارز در جلسات خصوصی

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه غیر علنی روز سه شنبه مجلس اظهار داشت: در این جلسه بیشتر وقت به پاسخ نمایندگان به اتهامات دولت در نطق تلویزیونی رئیس جمهور گذشت.



وی گفت: آقای رئیس جمهور در گفتگوی خود با مردم از مجلس انتقاد کرد که قانون هدفمندی یارانه ها 11 بار مورد اصلاح قرار گرفته اما رئیس جمهور نگفت که این اصلاحات برای چه انجام شد.



کوچکی نژاد افزود: سخن نمایندگان این است که قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد و حتی طبق قانون عمل نشد بنابراین مجلس تلاش کرد رئیس جمهور را در خط قانون قرار دهد و به گونه ای قانون را اصلاح کند که دولت بر اساس تعبیر و تفسیر خود آن را اجرایی نکند.



به گفته این نماینده مجلس در این جلسه تعدادی از نمایندگان درباره هدفمندی یارانه ها صحبت کردند و تاکید کردند که اجرای مرحله دوم که دولت اصرار زیادی بر انجام آن دارد، خلاف قانون است.



وی گفت: انتقاد دیگر مجلس به دولت در خصوص عدم واریز مابه التفاوت نرخ ارز به خزانه بود، درست است که دولت منکر فروش ارز است اما نمایندگان دولتی در جلسات خصوصی اقرار کردند که ارز را فروخته اند.



عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بحث دیگر در جلسه غیر علنی، بودجه 92 بود که چگونه تنظیم و تصویب شود البته آقای ممبینی گزارشی از عملکرد نه ماهه بودجه 91 به مجلس ارائه کرد و مشخص شد که در نهایت از 144 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال 91 نهایتا تا پایان سال 90 هزار میلیارد تومان محقق می شود و در نه ماهه اول سال72 هزار میلیارد تومان محقق شده است.



وی گفت: نمایندگان دولت تاکید کردند که در سال 92 تلاششان افزایش درآمد مالیاتی است .

