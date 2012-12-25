افتتاح 20 مدرسه هوشمند الکترونیکی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ولی زاده در مراسم افتتاح هوشمند سازی کلاس های درس دبستان مرحوم مردانی آذر گفت: هم زمان با این واحد آموزشی ، 19 مدرسه دیگر نیز به امکانات هوشمندسازی مجهز شدند.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی مدرسه هوشمند اظهار داشت: مدارس هوشمند الکترونیکی در راستای سیاست های عالی وزارت آموزش و پرورش در جهت تجهیز مدارس به سیستم های هوشمند و الکترونیکی راه اندازی شده اند که دبستان دخترانه مرحوم غلام رضا مردانی آذر به عنوان مدرسه هوشمند با همکاری مؤسسه بین المللی دانش پژوهان (دارای مجوز رسمی ازوزارت آموزش و پرورش) افتتاح شده است.

این طرح علاوه براین مدرسه در 19 مدرسه دیگر ناحیه دو افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت.