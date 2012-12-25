هیات داوران بخش نقاشی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی افشاریفرکی، مصطفی ندرلو و اصغر کفشچیانمقدم انتخاب و داوری بخش نقاشی این دوره از جشنواره تجسمی فجر را بر عهده دارند.
مرتضی اسدی دبیر بخش نقاشی پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با اعلام این خبر گفت: این سه داور هم انتخاب آثار را بر عهده دارند و هم هیات داوران هستند. این هنرمندان از جمله کسانی هستند که میتوانند درباره آثار موضوعی که در این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده است، صاحبنظر باشند و این عرصه را خوب میشناسند.
وی افزود: به داوران این بخش اطمینان کاملی وجود دارد. شخصا در کاری انتخاب و داوری این هیات دخالتی نمیکنم و تنها ناظر خواهم بود تا هدف جشنواره تامین شود و کیفیت مطلوبی در آثار انتخابی داشته باشیم.
بیر بخش نقاشی پنجمین جشنواره بینالمللی تجسمی فجر با بیان این نکته که در داوری همه باید به رای داورانی که سالهاست در این زمینه کار میکنند احترام بگذارند.
بخش نقاشی پنجمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر با موضوع "ایثار و فداکار" برگزار می شود و هر هنرمند در این رشته نقاشی می تواند حداکثر پنج اثر به جشنواره ارائه کند. شرکت کنندگان این بخش نیز باید طبق قوانین اعلام شده در فرم ثبت نام سایت، تصاویر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
هنرمندان برای شرکت در پنجمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر میتوانند آثار خود را تا 15دی ماه سال جاری از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir ارسال کنند.
پنجمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال و سرامیک، تصویرسازی، مجسمهسازی، پوستر، عکاسی و کاریکاتور و بخش مقالات علمی از 14 بهمن تا 12 اسفندماه سال جاری به دبیرکلی سیدعباس میرهاشمی از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در تهران و استانها برگزار خواهد شد.
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